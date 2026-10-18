FVE mit zwei Doppelpackern Engers bejubelt „brutales“ 5:0 in Gau-Odernheim Mirko Bernd 18.10.2026, 21:35 Uhr

i Der FV Engers feiert – und zwar ein 5:0 beim TSV Gau-Odernheim. René Weiss

Der FV Engers steht nach dem 5:0 beim TSV Gau-Obernheim unter den „Top 5“ der Oberliga. Zwei Doppelpacker, viel Leidenschaft und ein guter Plan ließen die Gäste nach vier späten Toren jubeln.

Der FV Engers hat am 13. Spieltag der Fußball-Oberliga den zweithöchsten Sieg gelandet mit dem 5:0 (1:0) beim TSV Gau-Odernheim. Getoppt wurde das nur noch vom Wormser 7:0 gegen Eisbachtal. Die Engerser, die durch den Dreier auf dem fünften Tabellenplatz mit 22 Punkten stehen, trafen ab der 82.







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