Der FV Engers steht nach dem 5:0 beim TSV Gau-Obernheim unter den „Top 5“ der Oberliga. Zwei Doppelpacker, viel Leidenschaft und ein guter Plan ließen die Gäste nach vier späten Toren jubeln.
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Der FV Engers hat am 13. Spieltag der Fußball-Oberliga den zweithöchsten Sieg gelandet mit dem 5:0 (1:0) beim TSV Gau-Odernheim. Getoppt wurde das nur noch vom Wormser 7:0 gegen Eisbachtal. Die Engerser, die durch den Dreier auf dem fünften Tabellenplatz mit 22 Punkten stehen, trafen ab der 82.