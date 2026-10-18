FVE mit zwei Doppelpackern
Engers bejubelt „brutales“ 5:0 in Gau-Odernheim
Der FV Engers feiert – und zwar ein 5:0 beim TSV Gau-Odernheim.
Der FV Engers feiert – und zwar ein 5:0 beim TSV Gau-Odernheim.
René Weiss

Der FV Engers steht nach dem 5:0 beim TSV Gau-Obernheim unter den „Top 5“ der Oberliga. Zwei Doppelpacker, viel Leidenschaft und ein guter Plan ließen die Gäste nach vier späten Toren jubeln.

Lesezeit 2 Minuten
Der FV Engers hat am 13. Spieltag der Fußball-Oberliga den zweithöchsten Sieg gelandet mit dem 5:0 (1:0) beim TSV Gau-Odernheim. Getoppt wurde das nur noch vom Wormser 7:0 gegen Eisbachtal. Die Engerser, die durch den Dreier auf dem fünften Tabellenplatz mit 22 Punkten stehen, trafen ab der 82.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport