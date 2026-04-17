Protest gegen Meinerts Sperre Engers am Ende der englischen Woche in Eppelborn Mirko Bernd 17.04.2026, 09:27 Uhr

i Selten ließ der FV Engers (am Ball mit Gabriel Müller) am Mittwoch die TuS bei der 1:3-Niederlage auf dem Oberwerth so hinter sich wie hier Karim Zeghli. Das soll am Samstag in Eppelborn anders werden, wenn der FVE beim Schlusslicht zu Gast ist. Jörg Niebergall

Für den FV Engers geht es zum Ende der englischen Woche in der Oberliga zum Letzten FV Eppelborn. Die Saarländer werden kommende Saison eine Klasse tiefer spielen. Für Engers geht es darum, anders aufzutreten als beim 1:3 im Derby bei der TuS.

Manchmal kommen Geburtstage zum richtigen Zeitpunkt. Wie bei Julian Feit, dem Trainer des Fußball-Oberligisten FV Engers. Der verlor am Mittwochabend das Derby bei der TuS Koblenz vor 1100 Zuschauern auf dem Oberwerth verdient mit 1:3. Da er aber am Donnerstag 32 Jahre jung wurde, war die Zeit, Trübsal zu blasen auch begrenzt.







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