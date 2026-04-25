Oberligist FC Cosmos Koblenz hat nach dem 5:2 gegen Hertha Wiesbach beim FV Dudenhofen nachgelegt. Mit 4:1 gewannen die Koblenzer auswärts – und dabei fiel vor allem immer ein Wort bei den Gästen.

Ein Wort fiel immer wieder nach dem 4:1 (2:0)-Auswärtserfolg von Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz beim FV Dudenhofen: Energie. Mit aufgeladenen Akkus gelang nun der erste Auswärtssieg in diesem Kalenderjahr.

36 Punkte sind nun eingefahren – bei nun zwei Siegen in Folgen und neun Toren.