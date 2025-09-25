SC Idar will Heimfluch beenden Endet nach 17 Jahren die Gruselserie gegen den FKP? 25.09.2025, 12:31 Uhr

i Endlich wieder einen Punktgewinn peilen Juri Amidon und Danial Rafisamii (in rot-weiß) mit ihrem SC Idar-Oberstein am Samstag gegen den FK Pirmasens an. René Weiss

Zwei Wochen ist es her, dass Robin Hill mit Rot vom Platz gestellt worden ist. Ob Hill dem SC Idar-Oberstein deshalb auch gegen den FK Pirmasens fehlen wird, ist unklar. Keiner weiß nämlich, wie lange Hill gesperrt ist - vom Verband fehlen Infos.

Sechs Zähler hat der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach acht Partien erst auf dem Konto. „Wir müssen nicht schwätzen, wir müssen Punkte holen“, lautet deshalb die Devise von SC-Trainer Tomasz Kakala vor dem Klassiker zu Hause am Samstag.







