Das erste Oberliga-Spiel überhaupt, das auf der Anlage der TSG Hechtsheim ausgetragen wurde, war das zwischen dem SV Gonsenheim und dem FC Emmelshausen-Karbach. Die Gonsenheimer waren wegen Arbeiten an ihrem eigenen Kunstrasen auf die tolle Anlage der Hechtsheimer umgezogen. Und sie schlugen die Vorderhunsrücker, die zumindest ein klein wenig favorisiert in die Landeshauptstadt gereist waren, mit (3:0). In der Tabelle bedeutete das: Emmelshausen-Karbach rutschte auf Platz sieben ab mit sieben Punkten aus vier Spielen, Gonsenheim hat als Neunter sechs Zähler zu Buche stehen.

Der FCEK startete in die Partie mit einer Änderung zur Vorwoche, als man dem 1. FC Kaiserslautern II zwar ein 2:2 abtrotzte, aber durchaus hätte mehr als das Remis mitnehmen können: Linus Wimmer begann im 4-2-3-1-System von Coach Patrick Kühnreich anstelle von Jamal Willrich, es war Wimmers erster Startelfeinsatz in dieser Saison, da sich der Neuzugang von Regionalligist Eintracht Trier in der Vorbereitung erst eine Zehen- und dann eine Bänderverletzung zugezogen hatte.

Esmel hat die größte Chance der Gäste

Die Gonsenheimer, in den letzten Jahren immer ein Top-5-Kandidat, hielten mit einem 3-4-2-1-System dagegen – und das fruchtete bei den Gastgebern, die nach einer ziemlich großen Fluktuation im Sommer aus den ersten drei Spielen nur drei Punkte geholt hatten. Allerdings fruchtete es erst nach 17 Minuten, denn die Anfangsviertelstunde gehörte den Gästen, die offenbar den Schwung aus der Partie gegen den „kleinen“ FCK mitgenommen hatten. Dylan Esmel hätte nach elf Minuten eigentlich das 1:0 machen müssen nach Vorarbeit von Keito Kinoshita, aber er brachte den Ball aus sechs Metern nicht im Tor unter. Jannik Mohr verpasste eine Ecke von Janik Otto knapp, aber das war’s auch schon mit der FCEK-Herrlichkeit.

Und nach dem 0:1 in der 17. Minute lief bis zur Pause nichts mehr bei den Gästen. Robin Hofmann hatte von außen den Ball reingebracht, Cem Demit getroffen. „ Rößler, du schläfst“, hatte FCEK-Coach Patrick Kühnreich den rechten Flügelmann als eine Ursache des Treffers ausgemacht. Nur fünf Minuten später stand es bereits 2:0 für die Gonsenheimer. Nach einer Ecke kam Nokouri Hangatta zwar noch an den Ball, aber der Torschütze war er nicht, da das Leder an Mohrs Kopf landete und von da aus ins Netz ging, es war also ein Eigentor des FCEK-Kapitäns. Und damit noch nicht genug: Nach einem Freistoß von Yannik Ischdonat hielt Noah Dietze am langen Pfosten den Fuß rein – es ging mit 3:0 für Gonsenheim in die Kabinen.

Dreifachwechsel zur Pause

Und aus diesen kamen drei neue Emmelshausen-Karbacher heraus mit Ufuk Kömesögütlü, Jamal Willrich und Kieran Ike. Rößler, Jan Mahrla und Marco Bresser mussten Platz machen. Aber ein richtiges Aufbäumen war nicht zu erkennen – auch nicht, als die Gäste nach 76 Minuten einen Mann mehr waren, da Gonsenheims Noah Dietze wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen hatte. Die Gastgeber blieben viel giftiger und gewannen trotz Unterzahl fast jeden Zweikampf. Es war einfach nicht der Tag der Emmelshausen-Karbacher, die in den ersten drei Spielen teils durch das bestochen hatten, was ihnen die Gonsenheimer nun voraus hatten. Eine Chance gab es zwar noch für den FCEK, aber Tim Puttlammer setzte seinen Kopfball in der fünften Minute der Nachspielzeit an den Pfosten.

Emmelshausen-Karbachs Trainer Kühnreich hatte für die 90 Minuten folgende Aussage parat: „Es wird, wie im Vorfeld gesagt, spannend sein, ob wir Konstanz in die Leistungen bringen können. Heute haben wir das nicht geschafft. Wir müssen in jedem Spiel die Grundtugenden auf den Platz bringen. Nach dem 0:1, das passieren kann, müssen wir cooler bleiben. Es ist gut, dass wir jetzt direkt wieder im Rheinlandpokal spielen am Mittwoch und dann in der Liga gegen Cosmos, dann haben wir die Gelegenheit, die Woche noch in eine gute umzuwandeln.“

SV Gonsenheim - FC Emmelshausen-Karbach 3:0 (3:0)

Gonsenheim: Simon – Donges, Dietze, Hangatta – Elhaj, Basic, Haskaj, Coric – Demir (61. Vodi), Ischdonat (61. Watai, 87. Walter) – Hofmann (65. Neal).

Emmelshausen-Karbach: Bast – Bresser (46. Kömesögütlü), Mohr, Puttkammer, Kinsohita – Saftig, Otto (81. Abdiovski) – Rößler (46. Ike), Wimmer (81. Niemczyk), Mahrla (46. Willrich)– Esmel.Schiedsrichter: Bijan Behzadi (Höcherberg).Zuschauer: 150. Tore: 1:0 Demir (17.)., 2:0 Mohr (22., Eigentor), 3:0 Dietze (45.+1).Besonderheit: Gelb-Rot für Dietze (Gonsenheim, 76.).