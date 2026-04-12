Otto vergibt Elfer in Diefflen Emmelshausen-Karbach verliert 0:2 nach Poß-Doppelpack Frank Faber 12.04.2026, 09:45 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs Linus Wimmer (rechts) wird im Strafraum von Nico Theisinger und Giorgi Tkemaladze gebremst. Wimmer und seine Teamkollegen erzielten keinen Treffer, Diefflen dagegen zwei und feierte einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Frank Faber

Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat es beim abstiegsgefährdeten FV Diefflen vor allem in der zweiten Hälfte verpasst, die Partie zu seinen Gunsten zu drehen. So verlor der FCEK die Partie mit 0:2 und ist statt Dritter nur noch Vierter.

„Am Ende brauchst du halt einen, der das Ding macht“, sagte Gäste-Trainer Patrick Kühnreich. Wenn es eine Fußballweisheit gibt, dann diese. Und den, der das Spielgerät über die Linie bringt, hatte Kühnreichs Oberligist FC Emmelshausen-Karbach nicht in seinen Reihen.







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