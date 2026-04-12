Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat es beim abstiegsgefährdeten FV Diefflen vor allem in der zweiten Hälfte verpasst, die Partie zu seinen Gunsten zu drehen. So verlor der FCEK die Partie mit 0:2 und ist statt Dritter nur noch Vierter.
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„Am Ende brauchst du halt einen, der das Ding macht“, sagte Gäste-Trainer Patrick Kühnreich. Wenn es eine Fußballweisheit gibt, dann diese. Und den, der das Spielgerät über die Linie bringt, hatte Kühnreichs Oberligist FC Emmelshausen-Karbach nicht in seinen Reihen.