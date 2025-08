FC Karbach gegen FC Rot-Weiss Koblenz – das waren in den letzten Jahren immer sehr enge Oberliga-Duelle. Das dürfte sich nicht ändern, auch wenn es nun FC Emmelshausen-Karbach gegen FC Rot-Weiss Koblenz heißt – zum ersten Mal am Samstag.

Am Samstag um 15.30 Uhr treffen der FC Emmelshausen-Karbach und der FC Rot-Weiss Koblenz zum zweiten Mal in dieser Saison aufeinander. Spiel zwei wird mit Spiel eins aber so gar nichts zu tun haben. Denn zum einen ist es der Auftakt der Fußball-Oberliga-Saison für beide – und zum anderen werden vor allem die Gäste im Derby ein komplett anderes Gesicht haben als am 28. Juni auf dem Leininger Sportfest, als eine Art „Castingtruppe“ (Rot-Weiss-Coach Fatih Cift) den FCEK mit 2:1 besiegte. Und das Casting ist teils noch nicht beendet bei den Gästen. Wie dem auch sei: Für den neuen Vorderhunsrück-Klub, der sich aus dem FC Karbach und dem TSV Emmelshausen gründete, ist das erste Heimspiel auf dem Quintinsberg ein ganz besonderes.

Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich, der einen regen Austausch mit Cift pflegt, spricht im Rückblick auf das Testspiel ähnlich wie sein Koblenzer Kollege damals schon von einem Muster ohne Wert. „Das hat Fatih ja da schon betont“, sagt Kühnreich, „das Spiel jetzt hat mit dem von damals nichts mehr zu tun.“ Die Rot-Weißen haben kurz vor der Partie noch zwei neue Spieler unter Vertrag genommen. Der offensive Mittelfeldspieler Mohammed Maroc, vormals Westfalia Herne, soll das spielerische Element beleben. Nach den eher offensiv ausgerichteten Takumu Yamahara und Kanata Todate ist Verteidiger Ryo Iwata nun der dritte Japaner, der nach Koblenz gekommen ist zur neuen Saison, Iwata spielte zuletzt in der Oberliga Nordrhein für den VfB Homberg.

Kühnreich: Es ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, aber ein 50:50-Spiel

Kühnreich weiß nicht genau, was auf ihn und seine Elf zukommt: „Wundertüte trifft es ganz gut, das macht es unberechenbarer.“ Aber auch einfacher, da die Gäste nicht eingespielt sein können? „Es ist ganz sicher nicht der schlechteste Zeitpunkt“, glaubt Karbachs Trainer, „aber es ist auch klar: Das wird kein leichtes Spiel, sondern ein 50:50-Spiel. Rot-Weiss schafft es trotz eines Aderlasses immer, ganz oben mitzuspielen oder im Rheinlandpokal wie jetzt beim Finale weit zu kommen.“ Woran ie Fluktuation liegt, beurteilt Kühnreich so: „Sie haben sich einen Namen als Ausbildungsverein gemacht, einige schaffen es nach einem Jahr dort in die Regionalliga.“

i Am 28. Juni war Ryo Iwata (in Rot) nur Testspieler bei FC Rot-Weiss Koblenz in Leiningen gegen Emmelshausen-Karbach mit Jamal Willrich, mittlerweile ist der Japaner vom Nordrhein-Oberligisten VfB Homberg verpflichtet worden, die Spieleberechtigung fehlt aber noch vor dem erneuten Duell beider Teams am Samstag in Karbach. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Fluktuation gab es in Karbach in manchem Jahr auch, seit 2015 spielte der FC allein in der Oberliga, jetzt mit dem Nachbarn aus Emmelshausen zusammen. Kühnreich sagt zur Fusion: „Das betrifft ja viel mehr das Drumherum als uns vom Trainerstab und der Mannschaft. Aber es ist wirklich zu wünschen, dass das honoriert wird, was einige schon seit Monaten oder länger vorbereiten. Wir als Mannschaft spielen ja weiter in Karbach, wir haben niemand von Emmelshausen dazubekommen. Ich hoffe einfach, dass das Interesse groß wird und die Leute eine Mannschaft sehen werden, die das Herz auf dem Platz lässt.“ In der Vorsaison wurde diese Mannschaft Zehnter, Rot-Weiss Achter.

„Er hat gesehen, dass es für ihn schwer wird und seinen Körper in einen Top-Zustand gebracht, Janik ist momentan nicht wegzudenken, da verrate ich kein Geheimnis.“

Karbachs Coach Patrick Kühnreich zu Janik Otto

Wer das Herzstück der neuen FCEK-Elf neben den etablierten Kräften wie Kapitän Jannick Mohr und Routinier Tim Puttkammer wird, muss man sehen, jedenfalls hat der FCEK zum Beispiel mit Dylan Esmel von Liga-Rivale TuS Koblenz oder Linus Wimmer von Regionalligist Eintracht Trier oder Enrico Rößler von Oberliga-Konkurrent und Rheinlandpokalsieger FV Engers schon ein Regal höher gegriffen als zuletzt. Aber Kühnreich sagt: „Von diesen Drei, die viel auf hohem Level gespielt haben, werden zwei fehlen.“ Linus Wimmer hatte sich erst den Zeh gebrochen, nun die Bänder gerissen, vor dem sechsten, siebten Spieltag rechnet Kühnreich nicht mit ihm. Und Rößler, der in Engers zweimal einen Muskelfaserriss hatte, plagt sich nun gerade mit anderen muskulären Problemchen herum. „Vielleicht reicht es bei ihm zu einem Kurzeinsatz“, sagt Kühnreich, der zudem auf Kevin Leidig verzichten muss. In den Vordergrund hat sich indes vor allem einer gespielt: Janik Otto. „Er hat gesehen, dass es für ihn schwer wird und seinen Körper in einen Top-Zustand gebracht, Janik ist momentan nicht wegzudenken, da verrate ich kein Geheimnis.“

Cift zwischen Gelassenheit und Genervtheit

Erst recht nicht an Cift, der die Emmelshausen-Karbacher gut kennt und den Kader als einen mit sehr viel Qualität bezeichnet. Am Koblenzer Wundertütenstatus hat sich seit dem 28. Juni noch nicht ganz so viel geändert. „Das ist so, das ist es für mich selbst ja auch“, sagt Cift und schwankt irgendwo zwischen Gelassenheit und Genervtheit, „andere haben am Anfang 80 Prozent ihres Kaders zusammen und können direkt inhaltlich arbeiten, wir haben am Anfang Woche für Woche Testspieler, das kostet Zeit. Ich bin es gewohnt, aber das heißt nicht, dass es mich nicht nervt. Zwei, drei Jungs brauchen wir noch, nicht in der Breite, sondern in der Spitze.“

Das Problem: So etwas entscheidet sich für Rot-Weiss oft erst Richtung 31. August, wenn die Transferperiode endet. „Ich bin mit fünf Stürmern im Gespräch, alle warten, weil sie gerne Regionalliga spielen wollen, so ist das Geschäft“, sagt Cift. Deswegen hätte er beim Auftaktprogramm gerne andere Kaliber gehabt als Karbach, Kaiserslautern II, Stadtrivale und Aufsteiger Cosmos Koblenz und Pirmasens. „Um reinzukommen, wären qualitativ schwächere Mannschaften besser gewesen“, weiß der Rot-Weiss-Coach. Ihm fehlen auf alle Fälle die verletzten Joel Cartus und Daniel Ndouop, zudem stehen Fragezeichen hinter dem einen oder anderen Angeschlagenen beziehungsweise hinter den zum Teil noch fehlenden Spielberechtigungen für Akteure wie Iwata.