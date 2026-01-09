Der FCEK landet Transfercoup Emmelshausen-Karbach schnappt sich Christopher Theisen Mirko Bernd 09.01.2026, 05:00 Uhr

i Die Tinte ist trocken: Christopher Theisen hat einen Vertrag beim FC Emmelshausen-Karbach unterschrieben und spielt ab sofort für den Oberliga-Fünften. Robin Seis

Dem FC Emmelshausen-Karbach ist in der Winterpause noch ein spektakulärer Transfercoup gelungen: Mit Christopher Theisen kommt ein Offensivmann zum Oberliga-Fünften mit Erfahrung in der 3. Liga und drei verschiedenen Regionalligen.

„Stand heute wird der Kader so bleiben, es gibt ein, zwei lose Gespräche. Aber wir müssen nichts tun. Wenn es reinpassen würde, wären wir bereit, noch einen Spieler dazuzunehmen, aber wir haben nicht den Druck, es müsste alles passen, wenn wir jemanden dazunehmen.







