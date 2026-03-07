2:0 gegen den SV Gonsenheim Emmelshausen-Karbach krönt perfekte englische Woche Sascha Wetzlar 07.03.2026, 21:28 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach (in Blau, vorne mit 2:0-Torschütze Keita Kinoshita und Dustin Zahnen) bekam den SV Gonsenheim um Aidan Neal nach holpriger Startphase in den Griff und siegte auf dem Quintinsberg. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Sieg in der Oberliga bei Rot-Weiss Koblenz, Sieg bei der SG Betzdorf im Rheinlandpokal und Sieg in der Liga gegen den SV Gonsenheim: Besser hätte die englische Woche nach der Winterpause für den FC Emmelshausen-Karbach nicht laufen können.

In der Fußball-Oberliga hat der FC Emmelshausen-Karbach den Tabellenelften SV Gonsenheim nach einigen Startschwierigkeiten mit 2:0 (1:0) bezwungen und damit eine perfekte englische Woche gekrönt. Die Zeitpunkte der beiden Treffer hätte man aus Heimsicht kaum besser wählen können: Max Wilschreys 1:0 (45.







