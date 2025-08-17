Gut 600 Zuschauer waren auf den Karbacher Quintinsberg gekommen, um das Spitzenspiel der Oberliga zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach und der U21 des 1. FC Kaiserslautern zu gucken. Die Partie endete 2:2 – mit Vorteilen für die Vorderhunsrücker.

Remis im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga: Der FC Emmelshausen-Karbach und die U21 des 1. FC Kaiserslautern U21 trennten sich im Duell Zweiter gegen Erster mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden. Dabei dürften sich die Hausherren fast schon ärgern, waren sie doch die Mannschaft mit den etwas größeren Spielanteilen. Die Elf mit dem Gros an Chancen waren sie allemal. Beide Teams haben nach drei Spieltagen nun sieben Zähler, bleiben ungeschlagen.

Im Vorfeld bestimmte unter anderem ein Thema die Berichterstattung: Das Mitwirken von Jean Zimmer bei den Gästen. Der Ex-Kapitän der Profis aus der 2. Liga reist künftig als Kapitän über die Oberligaplätze von Rheinland-Pfalz und Saar. Vorweg: Zimmer spielte eigentlich unauffällig, holte sich die erste „Gelbe“ des Spiels ab (30.), assistierte aber beim wichtigen 1:1-Ausgleich (43.).

i Zu spät dran: Emmelshausen-Karbachs Marco Bresser (in Blau) foult den zur Pause eingewechselten Tyrese Zeigler, es gab Elfmeter für die U21 aus Kaiserslautern, den Shawn Blum zum 2:1 verwandelte. Dem FCEK gelang aber noch der Ausgleich. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Ins Spiel: Die Heimelf, bei der Torjäger Max Wilschrey aus privaten Gründen fehlte, begann forsch und hatte die erste Riesenchance. Jan Mahrla spielte in den Rückraum zu Marco Bresser, Gästekeeper Enis Kamga „löschte“ den Schuss gegen die Bewegung mit einem tollen Reflex (3.). In einer ohnehin flotten Begegnung sollte das freilich nicht die einzige Möglichkeit in Abschnitt eins bleiben. Chinedu Chukwukelu grätschte eine Flanke im Fallen für die Gäste drüber (7.), für die Hausherren vergaben Jan Mahrla (9.), Dylan Esmel (18., 25.) und Neuzugang Enrico Rössler (27.) aussichtsreich. Ohnehin hätte dem Gastgeber so manch simpler Torschuss ab und an gutgetan, zu oft versuchte man im Strafraum nochmals quer zu legen. Zwei Treffer fielen dann aber doch noch vor dem Pausentee: Ozan Hot foulte in letzter Linie Karbachs Dylan Esmel, der einmal mehr spielfreudige Janik Otto versenkte den fälligen Elfer zum 1:0 (41.). Keine 120 Sekunden später stellte der Gast auf 1:1 (43.). Zimmer lauerte auf rechts an der Abseitskante und durfte ohne Gegnerdruck Chukwukelu punktgenau bedienen: Kopfball, Tor, Halbzeit.

Lautern tauschte zur Pause. „Profi-Schnupperer„ Tyrese Zeigler – er durfte die Vorbereitung mit den Zweitliga-Kollegen verbringen – kam rein und „zog“ gleich einen Strafstoß (59.). Bresser foulte ihn übermotiviert, der Oberliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison, Shawn Blum, versenkte sicher zum 1:2.

Wimmer kommt rein und bereitet den Ausgleich stark vor

Hälfte zwei blieb ohnehin gleichsam kurzweilig, der eingewechselte Neuzugang Linus Wimmer trug dafür die Mitverantwortung. Schicke Ballbehandlung samt Solo, Querpass auf den ebenfalls gekommenen Kieran Ike, es stand 2:2 (70.). Da Ike wenig später am starken Kamga scheiterte (75.) und Wimmer volley zu hoch zielte für die stärkeren Emmelshausen-Karbacher (82.), blieb es bei der Punkteteilung.

FCEK-Chef Daniel Bernd, selbst glühender Kaiserslautern Fan, stellte fest: „Jean Zimmer hat bestimmt 50 Leute zusätzlich angelockt. Das war ein tolles Spiel für die Zuschauer und Werbung für den Oberliga-Fußball. Lauterns Trainer Alexander Bugera blieb demütig, sprach mit Respekt vom Gegner: „Es gab heute einige Phasen, wo wir Glück hatten, auch unser Verhalten nach der 2:1-Führung hat mir nicht gefallen.“ Und weiter: „Ich sagte den Jungs: Die haben hier was vor in Karbach und Emmelshausen. Allein wer einen Esmel aus Koblenz holt, das ist ein Klasse-Oberligastürmer.“ Esmel spielte früher übrigens für Kaiserslautern und machte drei Spiele in der 2. Bundesliga. Zufrieden war Bugera dennoch am Ende: „Die Entwicklung ist gut, wir haben 16 neue Spieler im Vergleich zur Vorsaison. Sieben Punkte aus drei Spielen, davon zwei auswärts, alles in Ordnung. Für die Oberliga war das heute ein Superspiel.“

„Für die Leistung vielleicht ja. Für die Chancen und den Aufwand ist der Punkt zu wenig.“

Emmelshausen-Karbachs Trainer Patrick Kühnreich

Weniger angetan war Heimcoach Patrick Kühnreich – und das durfte er auch sein. Gratulationen zum Punktgewinn nahm er jedenfalls nicht an: „Für die Leistung vielleicht ja. Für die Chancen und den Aufwand ist der Punkt zu wenig. Kaiserslautern II macht aus zwei Chancen zwei Tore. Und ihr Torwart hält drei Dinger, die er gar nicht halten darf“, packte Kühnreich gleich Kritik an den Abschlüssen seiner Jungs ins Fazit mit rein.

FC Emmelshausen-Karbach II – 1. FC Kaiserslautern II 2:2 (1:1).

Emmelshausen-Karbach: Bast – Kinoshita, Puttkammer, Mohr, Bresser (73.Vdovychenko) – Rössler (64. Ike), Mahrla, Otto, Saftig, Willrich (64. Wimmer) – Esmel.

Kaiserslautern II: Kamga – Gibs, Hot, Smiljanic, Wiesnet (46. Zeigler) – Zimmer,Tshimuanga (76. Bochan), Müller, Fadeev (76. Reinheimer) – Chukwukelu, Blum.

Schiedsrichter: Mirko Radl (Biebesheim).

Zuschauer: 602.

Tore: 1:0 Otto (41., Foulelfmeter), 1:1 Chukwukela (43.), 1:2 Blum (59.,Foulelfmeter), 2:2 Ike (70.).