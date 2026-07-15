Nicht nur das Testspiel des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach war interessant – allein schon wegen der acht Tore beim 6:2. Auch die eine oder andere Personalie beim FCEK ist es rund zwei Wochen vor dem Start.
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Es ist ein obligatorisches Testspiel geworden zwischen dem Fußball-Oberligsten FC Emmelshausen-Karbach und dem Rheinlandligisten SG 99 Andernach. Weil die Trainer Patrick Kühnreich (FCEK) und Kim Kossmann (SG 99) gut miteinander können. Und es ist auch nicht ganz unobligatorisch, dass in diesen Tests viele Tore fallen.