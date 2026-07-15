6:2 im Test gegen Andernach Emmelshausen-Karbach interessiert an Waldhof-Youngster Mirko Bernd 15.07.2026, 10:54 Uhr

i Bader Qesmi (in Blau, hier im Test gegen Rot-Weiss Koblenz) war auch beim 6:2 gegen Andernach wieder dabei - und soll in dieser Saison für den FC Emmelshausen-Karbach auflaufen. Es geht im Grunde nur noch um die internationale Spielberechtigung, der Franzose mit marokkanischen Wurzeln wird bald im Hunsrück Wurzeln schlagen. Wolfgang Heil

Nicht nur das Testspiel des Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach war interessant – allein schon wegen der acht Tore beim 6:2. Auch die eine oder andere Personalie beim FCEK ist es rund zwei Wochen vor dem Start.

Es ist ein obligatorisches Testspiel geworden zwischen dem Fußball-Oberligsten FC Emmelshausen-Karbach und dem Rheinlandligisten SG 99 Andernach. Weil die Trainer Patrick Kühnreich (FCEK) und Kim Kossmann (SG 99) gut miteinander können. Und es ist auch nicht ganz unobligatorisch, dass in diesen Tests viele Tore fallen.







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