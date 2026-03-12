Auch wenn das Hinspiel für den FC Emmelshausen-Karbach bei Cosmos mit drei Platzverweisen eines zum Vergessen war: In Vergessenheit geraten ist es beim Hunsrücker Oberligisten deshalb noch lange nicht. Am Samstag steht das Rückspiel an.
Lesezeit 3 Minuten
„Zum einen gratuliere ich dem FC Cosmos zum Sieg, zum anderen aber auch meiner Mannschaft zu der Leistung in den letzten 15 Minuten. Und ich muss mir gratulieren, dass ich nicht vom Platz geflogen bin.“ Die Worte von Patrick Kühnreich, Trainer des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, nach dem 0:2 am 31.