FCEK empfängt Cosmos Koblenz Emmelshausen-Karbach hat das Hinspiel nicht vergessen Mirko Bernd 12.03.2026, 17:00 Uhr

i Das Hinspiel im Stadion Oberwerth war nur in dieser Szene eine schmerzhafte Angelegenheit für Taha Aksu (in Blau, am Boden) von Cosmos Koblenz, denn seine Elf siegte gegen den FC Emmelshausen-Karbach (von links) mit Keita Kinoshita, Tim Puttkammer und Janik Otto mit 2:0, bei den Gästen gab es drei Ampelkarten. Am Samstag steht in Karbach das Rückspiel an. Aksu ist dann nicht mehr dabei, er hat Cosmos in der Winterpause verlassen. Jörg Niebergall

Auch wenn das Hinspiel für den FC Emmelshausen-Karbach bei Cosmos mit drei Platzverweisen eines zum Vergessen war: In Vergessenheit geraten ist es beim Hunsrücker Oberligisten deshalb noch lange nicht. Am Samstag steht das Rückspiel an.

„Zum einen gratuliere ich dem FC Cosmos zum Sieg, zum anderen aber auch meiner Mannschaft zu der Leistung in den letzten 15 Minuten. Und ich muss mir gratulieren, dass ich nicht vom Platz geflogen bin.“ Die Worte von Patrick Kühnreich, Trainer des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, nach dem 0:2 am 31.







