Nach 2:0 ist der FCEK Dritter Emmelshausen-Karbach hängt Wormatia Worms ab Sascha Wetzlar 08.11.2025, 20:03 Uhr

i Das 1:0 auf dem Quintinsberg: Max Wilschrey (in Blau, am Ball) brachte den FC Emmelshausen-Karbach beim 2:0 gegen Worms in Führung, es war sein 13. Saisontreffer. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich durch einen sehr verdienten Sieg gegen Wormatia Worms auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga gehievt. Die Gäste, als Titelkandidat gestartet, indes müssen abreißen lassen.

Statement-Sieg für die Hausherren: Der FC Emmelshausen-Karbach schlägt in der Fußball-Oberliga die Wormatia aus Worms hochverdient mit 2:0 (2:0). Zum Frühstart von Torjäger Max Wilschrey nach vier Minuten mit seinem bereits 13. Saisontreffer gesellte sich noch ein Gäste-Eigentor nach 34 Minuten.







