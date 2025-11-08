Emmelshausen-Karbach  hängt Wormatia Worms ab

Der FC Emmelshausen-Karbach hat sich durch einen sehr verdienten Sieg gegen Wormatia Worms auf den dritten Tabellenplatz der Oberliga gehievt. Die Gäste, als Titelkandidat gestartet, indes müssen abreißen lassen.
Lesezeit 3 Minuten
Statement-Sieg für die Hausherren: Der FC Emmelshausen-Karbach schlägt in der Fußball-Oberliga die Wormatia aus Worms hochverdient mit 2:0 (2:0). Zum Frühstart von Torjäger Max Wilschrey nach vier Minuten mit seinem bereits 13. Saisontreffer gesellte sich noch ein Gäste-Eigentor nach 34 Minuten.