Duelle zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach beziehungsweise seinem Vorgänger FC Karbach und dem FV Engers sind seit langer Zeit ein fester Bestandteil der Oberliga. Am Samstag steht das nächste an – und dürfte wieder eine neue Geschichte schreiben.
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Es ist nicht Deutschland gegen England, da würde sicherlich jeder zustimmend nicken, der sich mit Fußball beschäftigt. Aber die berühmten Worte von Franz Beckenbauer treffen zumindest ein wenig auf die Partie FC Emmelshausen-Karbach gegen den FV Engers zu, die am Samstag um 15.