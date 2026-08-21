„Dino-Duell“ mit Geschichte(n) Emmelshausen-Karbach gegen Engers ist ein Klassiker Mirko Bernd 21.08.2026, 15:00 Uhr

i FC Emmelshausen-Karbach gegen FV Engers – das dürfte am Samstag auf dem Quintinsberg wieder eine enge und vielleicht auch impulsive Geschichte werden. Das letzte Duell am 4. April endete 2:1 für den FCEK um 1:0-Torschütze Dylan Esmel (in Blau), der Engerser Kapitän Christian Meinert (hier im Zweikampf mit Esmel) sah damals in der Nachspielzeit Rot nach einem leichten Kopfstoß gegen Esmel, zudem hatte Lukus Szymczak (fehlt wie Eldin Hadzic, rechts, am Samstag verletzt) früh Gelb-Rot gesehen. Von den Protagonisten auf unserem Foto dürften Meinert und Vadim Semchuk (Zweiter von links) in der Startelf stehen, Bermel saß zuletzt wie Esmel auf der Bank. Sicherlich wieder als Zaungast dabei ist der langjährige Engerser Coach Sascha Watzlawik (hinten links mit grünem Schirm). Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Duelle zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach beziehungsweise seinem Vorgänger FC Karbach und dem FV Engers sind seit langer Zeit ein fester Bestandteil der Oberliga. Am Samstag steht das nächste an – und dürfte wieder eine neue Geschichte schreiben.

Es ist nicht Deutschland gegen England, da würde sicherlich jeder zustimmend nicken, der sich mit Fußball beschäftigt. Aber die berühmten Worte von Franz Beckenbauer treffen zumindest ein wenig auf die Partie FC Emmelshausen-Karbach gegen den FV Engers zu, die am Samstag um 15.







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