Der Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II hat das liga-interne Testspiel gegen den Tabellenfünften FC Emmelshausen-Karbach klar mit 4:0 gewonnen. Für die Vorderhunsrücker steht ab Samstag direkt eine wichtige englische Woche an.
Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat sein letztes Testspiel in der Wintervorbereitung mit 0:4 (0:4) beim Ligakonkurrenten und Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II verloren. Schon nach 35 Minuten hatte die U21 des FCK im Sportpark Rote Teufel alle ihre vier Tore markiert.