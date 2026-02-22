0:4 bei Kaiserslautern II
Emmelshausen-Karbach chancenlos bei Generalprobe
Anes Abdiovski (in Blau) verlor mit seinem FC Emmelshausen-Karbach wie im Dezember beim 1:3 in der Oberliga auch das Testspiel an gleicher Stätte im Sportpark Rote Teufel mit 0:4 beim 1. FC Kaiserslautern II.
Matthias Bernd

Der Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II hat das liga-interne Testspiel gegen den Tabellenfünften FC Emmelshausen-Karbach klar mit 4:0 gewonnen. Für die Vorderhunsrücker steht ab Samstag direkt eine wichtige englische Woche an.

Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat sein letztes Testspiel in der Wintervorbereitung mit 0:4 (0:4) beim Ligakonkurrenten und Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II verloren. Schon nach 35 Minuten hatte die U21 des FCK im Sportpark Rote Teufel alle ihre vier Tore markiert.

