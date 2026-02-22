0:4 bei Kaiserslautern II Emmelshausen-Karbach chancenlos bei Generalprobe Michael Bongard 22.02.2026, 11:08 Uhr

i Anes Abdiovski (in Blau) verlor mit seinem FC Emmelshausen-Karbach wie im Dezember beim 1:3 in der Oberliga auch das Testspiel an gleicher Stätte im Sportpark Rote Teufel mit 0:4 beim 1. FC Kaiserslautern II. Matthias Bernd

Der Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II hat das liga-interne Testspiel gegen den Tabellenfünften FC Emmelshausen-Karbach klar mit 4:0 gewonnen. Für die Vorderhunsrücker steht ab Samstag direkt eine wichtige englische Woche an.

Der Fußball-Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat sein letztes Testspiel in der Wintervorbereitung mit 0:4 (0:4) beim Ligakonkurrenten und Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II verloren. Schon nach 35 Minuten hatte die U21 des FCK im Sportpark Rote Teufel alle ihre vier Tore markiert.







Artikel teilen

Artikel teilen