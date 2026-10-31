Guter Beginn, schlechtes Ende: Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hatte definitiv seine Chancen, der sehr heimstarken Wormatia aus Worms eine Niederlage beizubringen. Es wurde aber nichts daraus für den FCEK, noch nicht mal ein Punkt sprang heraus.
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Da war viel mehr drin für den FC Emmelshausen-Karbach: Der Vorderhunsrücker Fußball-Oberligist verlor nach 1:0-Führung mit 1:2 bei Wormatia Worms vor 680 Zuschauern. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste den Ausgleich kassiert, am Ende mussten sie weiter mit den 22 Punkten vorlieb nehmen, die sie schon vor der Partie hatten.