FCEK verliert 1:2 in Worms Emmelshausen-Karbach: Ärger über Abseits-Schlüsselszene Mirko Bernd 31.10.2026, 17:28 Uhr

i Nummer 25 trifft nach 29 Minuten: Emmelshausen-Karbachs Dylan Esmel (in Blau) schoss nach einer kanppen halben Stunde die verdiente Führung der Gäste, nach 59 Minuten musste Esmel verletzt raus, seine Elf verlor noch 1:2. Christine Dirigo/ pakalski-press. Christine Dirigo / pakalski-press

Guter Beginn, schlechtes Ende: Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hatte definitiv seine Chancen, der sehr heimstarken Wormatia aus Worms eine Niederlage beizubringen. Es wurde aber nichts daraus für den FCEK, noch nicht mal ein Punkt sprang heraus.

Da war viel mehr drin für den FC Emmelshausen-Karbach: Der Vorderhunsrücker Fußball-Oberligist verlor nach 1:0-Führung mit 1:2 bei Wormatia Worms vor 680 Zuschauern. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste den Ausgleich kassiert, am Ende mussten sie weiter mit den 22 Punkten vorlieb nehmen, die sie schon vor der Partie hatten.







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