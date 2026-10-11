Zwölftes Spiel, elfte Niederlage: Für die Sportfreunde Eisbachtale geht zwar noch nicht das Licht aus in der Oberliga, aber nach dem 1:4 daheim gegen Hertha Wiesbach rückt das rettende Ufer in immer weitere Ferne in Nentershausen.
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Auch nach dem zwölften Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar warten die Sportfreunde Eisbachtal weiter auf den ersten Sieg. Gegen den FC Hertha Wiesbach setzte es am Samstagnachmittag eine 1:4 (0:1)-Pleite, mit der die Hertha auf den zwölften Rang vorrückte, die Westerwälder zieren weiter das Tabellenende.