Remis gegen Elversberg II
„Elferkiller“ Arnolds ebnet den Weg für Eisbachtals 2:2
Auf dem Weg zu seinem ersten Oberliga-Treffer: Jannik Schumann (in Rot) zieht hier an Elversbergs Salif Cissé vorbei und trifft
Auf dem Weg zu seinem ersten Oberliga-Treffer: Jannik Schumann (in Rot) zieht hier an Elversbergs Salif Cissé vorbei und trifft zum 1:0 für die Gastgeber, am Ende hieß es 2:2.
René Weiss

Der erste Punkt ist da, der letzte Tabellenplatz in der Oberliga bleibt aber erst einmal: Die Sportfreunde Eisbachtal erkämpften sich ein 2:2 gegen spielerisch starke Gäste aus Elversberg.

Lesezeit 3 Minuten
Die Sportfreunde Eisbachtal bewegten sich am Samstag zwischen den beiden Gefühlswelten, als Schiedsrichter Fabian Bierau das Fußball-Oberligaspiel zwischen den Westerwäldern und der Erstliga-Reserve der SV Elversberg abpfiff. Dezent klatschten sich die Spieler ab, ihre Körpersprache drückte diesmal mehr aus als die Enttäuschung aus den vergangenen Wochen, aber auch keine unbändige Freude.
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