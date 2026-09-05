Der erste Punkt ist da, der letzte Tabellenplatz in der Oberliga bleibt aber erst einmal: Die Sportfreunde Eisbachtal erkämpften sich ein 2:2 gegen spielerisch starke Gäste aus Elversberg.
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Die Sportfreunde Eisbachtal bewegten sich am Samstag zwischen den beiden Gefühlswelten, als Schiedsrichter Fabian Bierau das Fußball-Oberligaspiel zwischen den Westerwäldern und der Erstliga-Reserve der SV Elversberg abpfiff. Dezent klatschten sich die Spieler ab, ihre Körpersprache drückte diesmal mehr aus als die Enttäuschung aus den vergangenen Wochen, aber auch keine unbändige Freude.