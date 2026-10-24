Es war genau der Auftritt, den sich Eisbachtals Interimscoach Patrick Reifenscheidt nach der Entlassung von Trainer Daniel Alves gewünscht hatte. Auch wenn am Ende ein deutliches 0:3 gegen Mechtersheim stand, waren viele Dinge gut.
Lesezeit 3 Minuten
Am Ende stand zwar ein deutliche 0:3 (0:0)-Niederlage auf der Anzeigetafel, aber die Leistung der Eisbachtaler Sportfreunde im Oberliga-Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Mechtersheim war besser als das Ergebnis aussah.Die Westerwälder hatten mit der Trennung von Trainer Daniel Alves am Montag ein Zeichen gesetzt, mit dem der Vorstand und die Sportliche Leitung gleichzeitig auch die Mannschaft in die Pflicht nahmen.