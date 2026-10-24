Starker Kampf gegen den Primus Eisbären verlieren Spiel eins nach Alves zu deutlich Fabian Weber 24.10.2026, 19:44 Uhr

i Ein Bild mit Symbolcharakter: Silas Held (links) und Colin Schmitz saßen nach der 0:3-Niederlage gegen den TuS Mechtersheim auf dem Platz und starrten ins Leere. Für den Tabellenletzten, die Sportfreunde Eisbachtal, wäre nach aufopferungsvollem Kampf mehr drin gewesen. René Weiss

Es war genau der Auftritt, den sich Eisbachtals Interimscoach Patrick Reifenscheidt nach der Entlassung von Trainer Daniel Alves gewünscht hatte. Auch wenn am Ende ein deutliches 0:3 gegen Mechtersheim stand, waren viele Dinge gut.

Am Ende stand zwar ein deutliche 0:3 (0:0)-Niederlage auf der Anzeigetafel, aber die Leistung der Eisbachtaler Sportfreunde im Oberliga-Heimspiel gegen Tabellenführer TuS Mechtersheim war besser als das Ergebnis aussah. Die Westerwälder hatten mit der Trennung von Trainer Daniel Alves am Montag ein Zeichen gesetzt, mit dem der Vorstand und die Sportliche Leitung gleichzeitig auch die Mannschaft in die Pflicht nahmen.







Artikel teilen

Artikel teilen