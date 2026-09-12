Die Sportfreunde Eisbachtal warten weiter auf den ersten Dreier. Beim 0:3 gegen Gonsenheim gab’s zwar eine Leistungssteigerung gegenüber dem 0:5 in Auersmacher, aber die reichte nicht für Zählbares.
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Dass es für die Sportfreunde Eisbachtal eine schwere Saison werden würde in der Oberliga , war auch den Verantwortlichen des Klubs im Sommer klar. Namhafte Abgänge standen Neuzugänge gegenüber, die – noch jung an Jahren – zwar Talent mitbringen, aber eben auch wenig Erfahrung auf diesem Terrain.