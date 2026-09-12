0:3-Pleite gegen Gonsenheim Eisbären machen es besser, aber nicht gut genug Klaus Reimann 12.09.2026, 22:10 Uhr

i Jonah Arnolds war zwar einer der Aktivposten der Sportfreunde Eisbachtal in der Partie gegen Gonsenheim, doch am Ende reichte es weder für einen Treffer noch für einen Punkt. Die Eisbären unterlagen 0:3. René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal warten weiter auf den ersten Dreier. Beim 0:3 gegen Gonsenheim gab’s zwar eine Leistungssteigerung gegenüber dem 0:5 in Auersmacher, aber die reichte nicht für Zählbares.

Dass es für die Sportfreunde Eisbachtal eine schwere Saison werden würde in der Oberliga , war auch den Verantwortlichen des Klubs im Sommer klar. Namhafte Abgänge standen Neuzugänge gegenüber, die – noch jung an Jahren – zwar Talent mitbringen, aber eben auch wenig Erfahrung auf diesem Terrain.







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