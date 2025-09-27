FVE gewinnt knapp mit 1:0 Eisbären bleiben auch am Engerser Wasserturm glücklos Stefan Kieffer 27.09.2025, 10:04 Uhr

i Eisbachtals Lennard Wohlmann (graues Trikot) und sein Team boten Delil Arbursu und dem FV Engers mit Leidenschaft und Einsatz Paroli, standen aber am Ende bei der 0:1-Niederlage mal wieder mit leeren Händen da. Jörg Niebergall

Der Komplimente dürfte Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer mittlerweile genug (gehört) haben. Denn was nach einem guten Auftritt beim FV Engers blieb, war eine 0:1-Niederlage – und das Hadern mit dem Schiedsrichter.

Auch am Engerser Wasserturm blieben die Eisbachtaler Sportfreunde ohne Lohn für eine gute Leistung. „Da gibt es leider nix für“, wehrte Trainer Thorsten Wörsdörfer die Komplimente ab. „Wir waren spielerisch, läuferisch und taktisch mindestens ebenbürtig, aber das nützt uns nichts.







