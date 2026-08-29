Fünf Spiele, fünf Niederlagen Eisbachtals Torwart David Arnolds bester Mann beim 0:3 29.08.2026, 19:38 Uhr

i Eisbachtals Keeper David Arnolds (in Gelb) war der beste bei den Westerwäldern in Pirmasens und verhinderte mit starken Paraden eine höhere Niederlage. 0:3 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste. Martin Seebald

Sie kam nicht unerwartet, die fünfte Niederlage der Spfr Eisbachtal im fünften Oberliga-Spiel dieser Saison. Beim 0:3 in Pirmasens war der Torwart der beste Gäste-Spieler.

Am 30. Mai verloren die Sportfreunde Eisbachtal zwar das letzte Spiel der Saison 2025/2026 beim FK Pirmasens mit 1:4, feierten aber dennoch nach dem Abpfiff den Verbleib in der Fußball-Oberliga, weil der TSV Gau-Odernheim auf den letzten Drücker noch mit 3:2 gegen den damit abgestiegenen FV Dudenhofen gewann.







Artikel teilen

Artikel teilen