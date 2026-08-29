Fünf Spiele, fünf Niederlagen
Eisbachtals Torwart David Arnolds bester Mann beim 0:3
Eisbachtals Keeper David Arnolds (in Gelb) war der beste bei den Westerwäldern in Pirmasens und verhinderte mit starken Paraden
Eisbachtals Keeper David Arnolds (in Gelb) war der beste bei den Westerwäldern in Pirmasens und verhinderte mit starken Paraden eine höhere Niederlage. 0:3 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste.
Martin Seebald

Sie kam nicht unerwartet, die fünfte Niederlage der Spfr Eisbachtal im fünften Oberliga-Spiel dieser Saison. Beim 0:3 in Pirmasens war der Torwart der beste Gäste-Spieler.

Lesezeit 3 Minuten
Am 30. Mai verloren die Sportfreunde Eisbachtal zwar das letzte Spiel der Saison 2025/2026 beim FK Pirmasens mit 1:4, feierten aber dennoch nach dem Abpfiff den Verbleib in der Fußball-Oberliga, weil der TSV Gau-Odernheim auf den letzten Drücker noch mit 3:2 gegen den damit abgestiegenen FV Dudenhofen gewann.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

OberligaSport
Jetzt abonnieren!
Newsletter "Neues aus der Fußball-Oberliga"

Am Ball bleiben: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es immer montags und samstags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport