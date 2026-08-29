Eisbachtals Torwart David Arnolds bester Mann beim 0:3
Sie kam nicht unerwartet, die fünfte Niederlage der Spfr Eisbachtal im fünften Oberliga-Spiel dieser Saison. Beim 0:3 in Pirmasens war der Torwart der beste Gäste-Spieler.
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Am 30. Mai verloren die Sportfreunde Eisbachtal zwar das letzte Spiel der Saison 2025/2026 beim FK Pirmasens mit 1:4, feierten aber dennoch nach dem Abpfiff den Verbleib in der Fußball-Oberliga, weil der TSV Gau-Odernheim auf den letzten Drücker noch mit 3:2 gegen den damit abgestiegenen FV Dudenhofen gewann.