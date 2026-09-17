Die Sportfreunde Eisbachtal haben erst einen Punkt geholt in dieser Oberliga-Saison. Und erst drei Tore geschossen. Der Wochenend-Gegner Rot-Weiss Wittlich schoss allein im vergangenen Spiel sieben Tore, kassierte allerdings davor auch zweimal fünf.
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Daniel Alves war die Woche in Berlin. Neue Spieler für den von ihm trainierten Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal gab es allerdings keine. „Die könnten wir eh nicht bezahlen“, schmunzelt Alves, der beruflich in der Hauptstadt weilte, und weiß: Die „Eisbären“ müssen mit dem auskommen, was sie haben – und dazu zählt beim Schlusslicht vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 17 Uhr bei Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich das Trio um Kapitän Max ...