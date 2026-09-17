Wittlich hochkarätig besetzt
Eisbachtals Gastgeber kann richtig Fahrt aufnehmen
Eisbachtals und Can Malik Peacock (links, im Laufduell mit Gonsenheims Yannick Pohland) müssen im Rennen um den Klassenerhalt la
Eisbachtals und Can Malik Peacock (links, im Laufduell mit Gonsenheims Yannick Pohland) müssen im Rennen um den Klassenerhalt langsam punkten, der Gegner Rot-Weiss Wittlich, zu dem es am Samstag geht, dürfte da aber einiges dagegen haben.
René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal haben erst einen Punkt geholt in dieser Oberliga-Saison. Und erst drei Tore geschossen. Der Wochenend-Gegner Rot-Weiss Wittlich schoss allein im vergangenen Spiel sieben Tore, kassierte allerdings davor auch zweimal fünf.

Lesezeit 2 Minuten
Daniel Alves war die Woche in Berlin. Neue Spieler für den von ihm trainierten Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal gab es allerdings keine. „Die könnten wir eh nicht bezahlen“, schmunzelt Alves, der beruflich in der Hauptstadt weilte, und weiß: Die „Eisbären“ müssen mit dem auskommen, was sie haben – und dazu zählt beim Schlusslicht vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 17 Uhr bei Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich das Trio um Kapitän Max ...
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