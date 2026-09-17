Wittlich hochkarätig besetzt Eisbachtals Gastgeber kann richtig Fahrt aufnehmen Mirko Bernd 17.09.2026, 14:00 Uhr

i Eisbachtals und Can Malik Peacock (links, im Laufduell mit Gonsenheims Yannick Pohland) müssen im Rennen um den Klassenerhalt langsam punkten, der Gegner Rot-Weiss Wittlich, zu dem es am Samstag geht, dürfte da aber einiges dagegen haben. René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal haben erst einen Punkt geholt in dieser Oberliga-Saison. Und erst drei Tore geschossen. Der Wochenend-Gegner Rot-Weiss Wittlich schoss allein im vergangenen Spiel sieben Tore, kassierte allerdings davor auch zweimal fünf.

Daniel Alves war die Woche in Berlin. Neue Spieler für den von ihm trainierten Fußball-Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal gab es allerdings keine. „Die könnten wir eh nicht bezahlen“, schmunzelt Alves, der beruflich in der Hauptstadt weilte, und weiß: Die „Eisbären“ müssen mit dem auskommen, was sie haben – und dazu zählt beim Schlusslicht vor dem Auswärtsspiel am Samstag um 17 Uhr bei Aufsteiger Rot-Weiss Wittlich das Trio um Kapitän Max ...







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