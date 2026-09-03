Der September bringt den Sportfreunden Eisbachtal Gegner in der Oberliga, mit denen die Westerwälder auf den ersten Blick auf Augenhöhe sein könnten und punkten sollten. Ob auch Elversberg II ein solcher ist, muss sich zeigen.
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Mit dem Müssen ist es so eine Sache. Gerade in der Fußball-Oberliga, die doch sehr ausgeglichen daherkommt. Im Fall der Sportfreunde Eisbachtal müsste aber so langsam mal der erste Sieg her – oder wenigstens der erste Punkt. Fünf Spieltage sind vorbei, bislang haben die Westerwälder alle Spiele verloren.