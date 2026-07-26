Missglückte Generalprobe Eisbachtaler wissen Niederlage gegen Hornau einzuordnen Moritz Hannappel 26.07.2026, 21:58 Uhr

i Neuzugang Daniele Parisi, der schon einmal für die Eisbachtaler Sportfreunde auflief, konnte kurz nach Wiederbeginn nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Sein Kapitän Max Olbrich stellte vom Punkt auf 1:1. Am Ende ging die Generalprobe gegen den TuS Hornau mit 1:2 verloren. Andreas Hergenhahn

Die „Eisbären“ hoffen, dass zum Liga-Start eine alte Faustregel aus dem Theater greift: Eine verpatzte Generalprobe bringt Glück für die Premiere. Bei der Niederlage im letzten Test war aber bei Weitem nicht alles schlecht, ordnet der Trainer ein.

Einen kleinen Dämpfer im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am kommenden Samstag (13.30 Uhr, Quintinsberg) beim FC Emmelshausen-Karbach mussten die Eisbachtaler Sportfreunde einstecken. Zumindest setzte es in der Generalprobe eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den TuS Hornau aus der hessischen Verbandsliga Mitte.







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