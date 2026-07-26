Die „Eisbären“ hoffen, dass zum Liga-Start eine alte Faustregel aus dem Theater greift: Eine verpatzte Generalprobe bringt Glück für die Premiere. Bei der Niederlage im letzten Test war aber bei Weitem nicht alles schlecht, ordnet der Trainer ein.
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Einen kleinen Dämpfer im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am kommenden Samstag (13.30 Uhr, Quintinsberg) beim FC Emmelshausen-Karbach mussten die Eisbachtaler Sportfreunde einstecken. Zumindest setzte es in der Generalprobe eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den TuS Hornau aus der hessischen Verbandsliga Mitte.