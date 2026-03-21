Klare 0:3-Niederlage Eisbachtaler Siegesserie findet in Dudenhofen ein Ende Andreas Egenolf 21.03.2026, 22:11 Uhr

i Der Anfang vom Ende für die Eisbachtaler: Deniz Nikita Dal (2. von rechts) kreuzt in dieser Szene den Laufweg mit Dudenhofens Yannis Albrecht und greift dabei auch noch ans Trikot seines Gegenspielers. Die Folge ist der Elfmeter zum 1:0 für Dudenhofen. Andreas Egenolf

Viermal nach Gang hatten die Sportfreunde Eisbachtal zuletzt gewonnen, dadurch wieder Hoffnung im Abstiegskampf der Oberliga geschöpft. Doch nun gab es einen herben Dämpfer bei der 0:3-Niederlage im Kellerduell beim FV Dudenhofen.

Zurück auf dem Boden der Tatsachen: So lässt sich die 0:3 (0:2)-Niederlage von Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal beim FV Dudenhofen am besten beschreiben. Nach zuletzt vier Siegen in Serie setzte es für die Eisbären damit bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Dämpfer.







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