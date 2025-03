Eisbachtaler lassen ihr Herz auf dem Platz

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trennten sich die Sportfreunde Eisbachtal und der SV Gonsenheim zum Jahresauftakt nach einer intensiven und sehr unterhaltsamen Partie mit 2:2 (1:1). Waren die „Eisbären" im Hinspiel vom Oberliga-Vizemeister der Vorsaison mit 6:1 noch regelrecht auseinandergenommen worden, hätte das Team von Thorsten Wörsdörfer am Samstagnachmittag in Nentershausen durchaus auch einen Sieg verdient gehabt.

Eisbachtals Coach war nach Spielende mit seinem Team absolut zufrieden: „Vom Ergebnis her war es schade, weil mehr als der eine Punkt drin gewesen wäre. Meine Mannschaft hat alles rausgehauen und ihr Herz auf dem Platz gelassen. Am Ende war uns die Glücksgöttin Fortuna nicht wirklich hold, und im Gästetor zeigte sich der Torhüter als Spielverderber."

Arnolds trifft früh den Pfosten, Zey trifft zum 1:0

Beide Teams hielten sich nicht lange mit taktischem Geplänkel auf und legten sofort mit Spielfreude mächtig los. Glänzend aufgelegt vom spielstarken Jerome Zey, krachte Jonah Arnolds strammer Drehschuss schon in der dritten Minute an den Innenpfosten, während nur zwei Minuten später Burak Karakaya auf der Gegenseite einen präzisen Freistoß von Bertan Tepedibi völlig freistehend aus kurzer Entfernung nicht richtig mit dem Kopf traf. Zey sorgte in der weiter temporeichen Partie, die hin und her schwappte, für die 1:0-Führung der Westerwälder. Stark durch Gonsenheims Abwehr durchdribbelnd, überraschte er Gästekeeper Paul Simon mit einem noch leicht abgefälschten Flachschuss aus 20 Metern (20.).

Die Freude über die Führung hielt aber nur kurz an – genauer gesagt zwei Minuten. Yannik Steven Ischdonat hatte sich über die rechte Seite stark durchgespielt, seinen strammen Torschuss aus halbrechter Position fälschte Lennard Plum bei seiner Abwehraktion unglücklich ins eigene Tornetz zum 1:1 ab. Auch in der Folgezeit geizten beide Mannschaften nicht mit packenden Torraumszenen, was beiden Torhütern einen anstrengenden Nachmittag bescherten. Simon stand bei einem schönen Drehschuss von Lukas Reitz richtig und hielt den Ball dank eines guten Stellungsspiels (31.), während auf der Gegenseite Eisbachtals Schlussmann Niklas Kremer einen 20-Meter-Hammer von Ischdonat mit einer Monsterparade über die Torlatte faustete (43.).

Gonsenheim-Torwart als Spielverderber

Auch nach dem Seitenwechsel lieferten die Kontrahenten den Zuschauern allerbeste Unterhaltung. Die Gastgeber erhöhten mächtig den Druck, aber Simon erwies sich als der von Wörsdörfer angesprochene Spielverderber. Bei ihrem Schlussmann, der bei zwei ausgezeichneten Chancen von Luis Hesse (52.) und Lukas Reitz (56.) glänzend parierte, konnten sich die Gäste aus dem Mainzer Stadtteil zunächst bedanken, nicht in Rückstand zu geraten. In der 67. Minute war Simon, von seinen Vorderleuten gänzlich im Stich gelassen, dann aber machtlos. Jonas Kahles hatte sich auf der rechten Außenbahn stark durch gespielt, mit viel Übersicht den Ball in die Strafraummitte aufgelegt, wo Arnolds genau da stand, wo ein Torjäger stehen muss und das Spielgerät aus kurzer Entfernung zum 2:1 über die Torlinie bugsierte.

Neukirch gleicht noch für Gonsenheim aus

Letztlich reichte es dann aber nicht zum Sieg für die Westerwälder, weil Maurice Neukirch nach tollem Steckpass des eingewechselten Ryojli Matsumura aus halblinker Position den Ausgleich markierte (83.). „Wir hatten uns heute vorgenommen, drei Punkte mitzunehmen. Dies ist uns nicht gelungen, weil der Gegner uns einen tollen Kampf geboten hat und wir die letzte Struktur und Ordnung im Spiel nicht gezeigt haben. Daran werden wir arbeiten müssen“, zeigte sich Gonsenheims Trainer Anouar Ddaou nach Spielende etwas enttäuscht, erkannte aber die bärenstarke Leistung der „Eisbären" fair an.

Sportfreunde Eisbachtal - SV Gonsenheim 2:2 (1:1)

Sportfreunde Eisbachtal: Kremer - Jost, Plum, Müller, Jung - Reitz, Olbrich, Kahles ( 85. Erol), Hesse - Zey (69. Heuser), Arnolds (78. Kap).

SV Gonsenheim: Simon - Klein, Karakaya (71. Matsumura), Jindra, Hangatta - Rodwald, Neukirch, Cucciara, Tepedibi - Ischdonat (80. Coric), El Mahaoul.

Schiedsrichter: Lukas Rohn.

Zuschauer: 280.

Tore: 1:0 Jerome Zey (20.), 1:1 Lennard Plum (22., Eigentor), 2:1 Jonah Arnolds (67.), 2:2 Maurice Neukirch (83.).