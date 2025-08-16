Wie schnell Fußball zur Nebensache wird, das wurde nach der Oberliga-Partie zwischen dem SV Auersmacher und den Sportfreunden Eisbachtal deutlich. Die Partie verloren die Eisbären mit 1:2, doch das interessierte am Ende keinen mehr.

Wie schnell ein Fußballspiel zur Nebensache wird, wurde am späten Samstagnachmittag in Auersmacher deutlich. Trotz eines starken Schlussspurts hatten die Sportfreunde Eisbachtal das Oberliga-Auswärtsspiel beim SV Auersmacher mit 1:2 (0:2) verloren. Doch das wahre Drama ereignete sich nach dem Abpfiff.

Der Großteil der Spieler hatte sich bereits in die Kabinen begeben. Plötzlich Unruhe am Bus der Eisbachtaler. Kapitän Max Olbrich sprintete hin, auch Lukas Reitz war einer der Ersten vor Ort. Beobachtungen zufolge war ein weiblicher Auswärtsfan vor dem Bus zusammengebrochen und nach vorne gefallen. Binnen kürzester Zeit wurde ein Defibrillator hergebracht, denn die Dame war nicht mehr ansprechbar. Olbrich selbst betätigte sich bei der Herz-Lungen-Massage zur Wiederbelebung, wurde schließlich abgelöst von den Rettungssanitätern, auch der Notarzt war schnell vor Ort. Die Maßnahmen dauerten eine gefühlte Viertelstunde und endeten schließlich damit, dass der Körper mit einer dunkelblauen Folie zugedeckt wurde. Die Gästespieler waren vom Geschehen ferngehalten worden. Von überschwänglicher Freude bei den Auersmachern, seien es Spieler oder Verantwortliche, konnte keine Rede sein.

Eisbären verschlafen die erste Halbzeit komplett

Und doch ging es zuvor um drei Punkte, die die „Eisbären“, die in derselben Formation wie beim vorherigen 5:0 über Idar-Oberstein angetreten waren, gerne eingefahren hätten. „Aber wir haben 60 Minuten nicht stattgefunden“, ärgerte sich Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer, noch bevor sich auf dem Parkplatz besagter tragischer Vorfall ereignete.

Wegen muskulärer Beschwerden musste Verteidiger Jannis Muth schon früh passen, spätere taktische Überlegungen führten noch zu weiteren Umbauten der Viererkette. Nach ersten Abschlüssen durch Felix Laufer (3.) und Jonas Philipp (10.) führte ein Angriff über die linke Seite zur Führung der Platzherren: Philipp König war durchgebrochen, Matti Jung ihm auf den Fersen. Der Eisbachtaler schien in Sachen Schnelligkeit sogar Vorteile zu haben, doch drohte ein Elfmeter. König legte den Ball zurück ins Zentrum zu Marius Schley, der wiederum nach rechts zu Laufer, dem das 1:0 vorbehalten blieb (23.). Philipp erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, er staubte ab, nachdem ein Distanzschuss von Sandro Kempf geblockt worden war (36.). Ein Freistoß von Maximilian Escher hätte das 3:0 bedeuten können, doch flog der Ball am langen Pfosten vorbei (42.). Abschlüsse der Eisbachtaler? Fehlanzeige. Derweil fand Auersmachers Trainer Heiko Wilhelm die erste Spielhälfte seiner Akteure „richtig gut, dann aber haben wir den Faden verloren“.

„Das tut mir leid für ihn und ich werde mit ihm darüber sprechen, doch es hätte beinahe geklappt.“

Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer über die Ein- und Auswechslung von Devran Erol

Denn das 0:2 zur Pause war längst keine Vorentscheidung. „Die hann sisch was vorgenomme“, stellte ein kundiger Zuschauer im Schatten des Stadiondaches fest. Neu dabei: Jerome Zey, der für Struktur und Impulse sorgen sollte. Das glückte nun immerhin besser als vor dem Seitenwechsel. Doch dauerte es, nachdem Reitz (74., 78.),und Lennard Wohlmann (77.), glücklos geblieben waren, bis zur 82. Minute, ehe der Anschluss fiel: Gabriel Josts Flanke von links landete vor den Füßen Jonah Arnolds, der aus spitzem Winkel abzog und der Hoffnung der rot gekleideten Gäste neue Nahrung gab.

„Machen wir das 2:1 früher, drehen wir die Partie noch“, mutmaßte Wörsdörfer, der die Niederlage als „unnötig“ einordnete. Taktisch riskierte er in der Schlussphase alles, was zu Lasten des kurz zuvor eingewechselten Devran Erol ging, der als Joker wieder ausgewechselt wurde. „Das tut mir leid für ihn und ich werde mit ihm darüber sprechen, doch es hätte beinahe geklappt“, sah der Trainer letztlich zu viele Akteure, deren Tagesform unterdurchschnittlich war. Schwankungen, die man jungen Spielern zugestehen muss. Und die vor dem Hintergrund des tragischen Vorfalls sicherlich dieser Tage thematisiert werden, wenngleich in einer alles andere als normalen Atmosphäre. Schließlich besteht im Fußball meistens binnen weniger Tage die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Was nicht auf alle Bereiche des Lebens in gleicher Form zutrifft.

SV Auersmacher – Sportfreunde Eisbachtal 2:1 (2:0)

Auersmacher: Müller – Straub, L. Birster, Jantzen, Kempf – Philipp (84. Lauer), Schley, Allhof, König (64. Taghzoute) – Laufer, Escher.

Eisbachtal: D. Arnolds – J. Muth (9. Plum), Jung (61. Erol / 86. Held), M. Muth (61. Wohlmann), Jost – Reitz, Olbrich, Müller, Kahles (46. Zey) – Kap, J. Arnolds.

Schiedsrichter: Julien Belzer (Clausen),

Zuschauer: 200.

Tore: 1:0 Felix Laufer (23.), 2:0 Jonas Philipp (36.), 2:1 Jonah Arnolds (82.).