Klassenerhalt rückt näher Eisbachtal siegt 3:1 gegen Cosmos, Softic bedient Stefan Kieffer 22.05.2026, 23:50 Uhr

i Gleich wird gejubelt: Eisbachtal Jonas Kahles (in Weiß-Rot) trifft hier zum 2:0 gegen Cosmos Koblenz, später machte der auch das Tor zum 3:1-Endstand gegen schwache Cosmonauten. René Weiss

In Nentershausen merkte man sehr genau, für wen es noch um etwas ging und für wen nicht: Gastgeber Eisbachtal gewann sehr verdient mit 3:1 gegen Cosmos Koblenz und steht kurz vor dem Oberliga-Klassenerhalt.

Die Eisbachtaler Sportfreunde können das rettende Ufer schon mit bloßem Auge erkennen. Ob der Westerwald-Oberligist den Klassenverbleib mit dem beeindruckenden 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen den zuletzt so starken FC Cosmos Koblenz und den daraus resultierenden 37 Punkten gar schon geschafft hat, weiß er spätestens am Pfingstmontag, wenn alle Konkurrenten im aufregenden Abstiegskampf gespielt haben.







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