Eine lange Anlaufzeit nahmen sich die Eisbachtaler im Testspiel bei der benachbarten SG Hundsangen. Erst in der Schlussphase zog der Favorit zweimal entscheidend ab. Das brachte den Sieg für den Oberligisten, der personell noch Handlungsbedarf sieht.

Die Tore fielen spät, aber sie fielen: Die Eisbachtaler Sportfreunde haben den Unterwesterwälder Testspielklassiker gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth im Rahmen der Werother Sportwoche mit 2:0 (0:0) für sich entschieden.

Kilic und Jung finden die Lücke

Der Oberligist hatte gegen den zwei Klassen tiefer beheimateten Nachbarn viel Ballbesitz, was durchaus der Taktik von Hundsangens neuem Trainer Thomas Schäfer entsprach („Wir wollten gut gegen den Ball arbeiten. Das haben wir insgesamt gut gemacht“), allerdings brauchten die „Eisbären“ bis zur 77. Minute, bis sie die Kombinierten knackten, weil der finale Pass lange Zeit nicht ankam.

Dann zog Jamal Kilic von der rechten Seite aus spitzem Winkel ab und traf unter den Torgiebel. Das konnte sich sehen lassen. Nur zwei Minuten später tauchte Matti Jung in nahezu identischer Position auf und suchte mit einem Flachschuss einen weniger spektakulären, aber genauso erfolgreichen Abschluss.

„Wir haben heute weniger zugelassen. Es ist und generell wichtig, dass wir als ganzes Team besser verteidigen.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Eisbachtaler Sportfreunde

Thorsten Wörsdörfers Mannen zeigten trotz eines recht überschaubaren Aufgebots von nur 14 Feldspielern und eines harten Vorabprogramms mit drei Einheiten seit Freitag im Trainingslager in Westerburg eine gute Ausdauer. Der Trainer freute sich auch über das Erste Zu-Null-Spiel in der Vorbereitung. „Wir haben heute weniger zugelassen. Es ist und generell wichtig, dass wir als ganzes Team besser verteidigen.“

Suche nach „gesunden Spielern“

Nach dem überraschenden Abgang von Raoul Petak erklärte Wörsdörfer, dass die Eisbachtaler noch ein, zwei Spieler suchen. „Und zwar gesunde“, sagte er mit einem Augenzwinkern in Richtung des SV Rot-Weiß Hadamar, bei dem Petak trotz seines noch nicht ausgestandenen Beinbruchs anheuerte. Einen Vertrag in Hadamar hat der 19-Jährige noch nicht unterschrieben – und es darf auch stark angezweifelt werden, dass es dazu kommt. Die Tür nach Eisbachtal, das ließ Wörsdörfer am Samstag deutlich durchblicken, ist nach den Geschehnissen der vergangenen Woche jedenfalls zu.