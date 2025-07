Schon so mancher Profiklub hat bei den Spfr Eisbachtal in Nentershausen Station gemacht, darunter auch ganz große Namen. Einen guten Klang hätte auch das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Kickers Offenbach gehabt. Doch es blieb beim Versuch.

Für so manchen Fußball-Romantiker wäre es ein Festtag gewesen, wenn Fußball-Drittligist MSV Duisburg und Regionalligist Kickers Offenbach am 27. Juli in Nentershausen angetreten wären. Doch daraus wird nun nichts, denn die Partie wurde abgesagt – aus Sicherheitsgründen. Dabei spielte vor allen das Verhalten einiger Fangruppen eine gewichtige Rolle.

Intensive Planung schon angelaufen

Anfang Juni erhielt Eisbachtals Sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt eine Anfrage von der Agentur „onside“. Für zahlreiche Fußball-Profiklubs organisiert die Agentur unter anderem Testspiele und Trainingslager, so auch für den hessischen Traditionsverein Kickers Offenbach. „onside“ suchte nach einem Ort, wo das finale Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und den Kickers vor dem jeweiligen Ligastart ausgetragen werden konnte, ungefähr auf halber Fahrtstrecke zwischen beiden Großstädten. Das Eisbachtalstadion in Nentershausen an der Autobahn 3 lag da ideal. „Wir haben uns dann intern abgesprochen im Verein und uns auch dafür entscheiden, das Spiel auszurichten, nachdem wir auch Rücksprache mit der Polizei gehalten haben“, sagt Patrick Reifenscheidt. Im Anschluss stieg der Vorstand des Westerwälder Traditionsvereins in den Folgewochen in die intensive Planung des Testspiels ein.

Doch dann kam es zum Freundschaftsspiel von Kickers Offenbach bei Regionalligaaufsteiger Sportfreunde Siegen am 12. Juli. Im Stadion soll es laut diversen Medienberichten zu Provokationen zwischen Fans beider Lager gekommen sein, fliegende Bierbecher inklusive. Nach der Partie kam es schließlich zu einem größeren Polizeieinsatz in der Siegener Innenstadt, bei dem Personalien von OFC-Fans aufgenommen und die Hessen letztlich per Polizeieskorte zur Autobahn begleitet wurden. Im Stadion selbst waren zur Unterstützung der OFC-Fans wohl auch Anhänger von Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen, mit denen es seit 1981 eine Fanfreundschaft gibt.

Vorfall in Siegen verändert die Lage

Der Vorfall in Siegen rief wiederum das Polizeipräsidium Koblenz, in dessen Zuständigkeitsbereich Nentershausen liegt, auf den Plan. Auf Anfrage spricht Polizeisprecher Oliver Jutz von „nicht unerheblichen Sicherheitsstörungen“ im Zusammenhang mit der Partie in Siegen, über die die Polizei Kenntnis erlangt habe. „Nach polizeilichen Erkenntnissen ist nun auch am 26.07.25 in Nentershausen mit der Anreise rivalisierender Fangruppen zu rechnen“, erklärt Jutz.

Denn in den sozialen Medien haben auch Fans von Eintracht Frankfurt bereits Ende Juni dazu aufgerufen, die Reise zum Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Kickers Offenbach nach Nentershausen in den Westerwald anzutreten. Während Eintracht-Anhänger in diesem Jahr seit 50 Jahren eine Fanfreundschaft mit den Fans des MSV Duisburg pflegen, bestehen andererseits seit Jahrzehnten eine Rivalität und „Hassliebe“ mit dem Anhang aus Offenbach.

Das Polizeipräsidium Koblenz bewertete die Situation nach dem Vorfall mit den Kickers-Fans in Siegen neu, sodass nunmehr ein Sicherheitskonzept für das Freundschaftsspiel in Nentershausen aus Polizeisicht unverzichtbar geworden wäre, „zur Verhinderung von Sicherheitsstörungen auf dem Sportgelände“, wie Polizeisprecher Oliver Jutz auf Anfrage erklärt. So hätten unter anderem getrennte Fanbereich eingerichtet werden müssen, die Ver- und Entsorgung hätte auf getrennten Wege gewährleistet werden müssen, und auch ein professioneller Sicherheitsdienst hätte von den Sportfreunden Eisbachtal als Gastgeber engagiert werden müssen, um die Zugangskontrollen und Durchsuchungen von Zuschauern durchzuführen. „Dies wurde dem Veranstalter im Vorfeld so mitgeteilt“, heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums, was Eisbachtals Sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt bestätigt.

i Man habe die Sicherheitsauflagen einfach nicht gewährleisten können, sagte Eisbachtals Sportlicher Leiter Patrick Reifenscheidt. Andreas Egenolf

„Wir können diese Sicherheitsauflagen einfach nicht gewährleisten. Das Eisbachtalstadion ist dafür nicht ausgelegt. Unter diesen Voraussetzungen ist die Partie einfach nicht durchführbar“, erklärt Reifenscheidt. So bietet das altehrwürdige Eisbachtalstadion beispielsweise in puncto Fantrennung keine ausreichenden Möglichkeiten, sodass nur für die eine Partie viel Geld in die Hand hätte genommen werden müssen, um diese umzusetzen. „Die Sicherheit hat oberste Priorität, und wir wollen den Schutz aller Beteiligten gewährleisten. Es sollte ja auch eine schöne Veranstaltung werden und am Ende Nentershausen nicht als Plattform genutzt werden, um irgendwelche Konflikte auszutragen. Letztlich haben wir uns dann zur Absage entschieden, auch wenn es schade ist, denn es wäre ein traditionsreiches Duell gewesen“, heißt es vonseiten des Eisbachtaler Vorstandsmitglieds. Die Sportfreunde hatten sich besonders auf die Rückkehr des Großholbachers Steffen Meuer gefreut, der bis vor fünf Jahren noch für die erste Mannschaft der Eisbären spielte und seit Sommer 2024 beim MSV Duisburg in der Dritten Liga unter Vertrag steht.

Traditionsklubs durch Absage ohne Gegner

Für die Fußballklubs aus Duisburg und Offenbach ergibt sich durch die Absage nunmehr die schlechte Situation, dass sie beide eine Woche vor Saisonstart ohne ambitionierten Testgegner dastehen. „Ich probiere alles, um zu gucken, was machbar ist: Zweitligisten, Drittligisten, Mannschaften aus anderen Regionalliga-Staffeln oder Oberligisten, aber die haben alle zu 99 Prozent schon Testspiele vereinbart“, sagt beispielsweise Christian Hock, Sport-Geschäftsführer des OFC, gegenüber der Offenbach-Post.