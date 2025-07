Nach dem Wechsel von Luis Hesse zum Regionalligisten TSV Schott Mainz haben die Sportfreunde Eisbachtal unerwartet einen zweiten Spielerabgang zu verzeichnen: Raoul Petak verlässt den Fußball-Oberligisten nach nur einem halben Jahr. Der 19-Jährige, der erst im Winter aus der U19 von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen zu seinem Jugendverein zurückgekehrt war, meldete sich am Mittwoch bei Trainer, Mannschaft und Verein in Nentershausen ab.

Er will sich dem ambitionierten hessischen Verbandsligisten SV Rot-Weiß Hadamar anschließen, wie es am Rande des Eisbachtaler Testspiels gegen den FSV Fernwald (1:1) hieß. Bisher haben die Fürstenstädter den Wechsel allerdings noch nicht final vermeldet. Sollte es zu dem Transfer kommen, dürfte Raoul Petak seinem neuen Verein noch längere Zeit fehlen. Der Netzbacher hatte sich Mitte Mai in einem Spiel der Eisbachtaler U19 in der Regionalliga Südwest, für die er ebenfalls spielberechtigt war, einen Wadenbeinbruch zugezogen.