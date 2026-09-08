Es wird eine lange Fahrt – und eine schwere Aufgabe: Die Sportfreunde Eisbachtal müssen in der englischen Oberliga-Woche zum SV Auersmacher. Und das unter anderem ohne Kapitän Max Olbrich.
Lesezeit 2 Minuten
Die Sportfreunde Eisbachtal treten am Mittwoch als Tabellenletzter der Fußball-Oberliga eine lange Reise in der englischen Woche an: Es geht zum SV Auersmacher, rund drei Stunden dauert die Fahrt, man kann sich leicht ausrechnen, dass der eine oder andere sich einen halben oder ganzen Tag freinehmen muss für die Partie, die um 19.