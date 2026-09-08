Sportfreunde in Auersmacher
Eisbachtal muss lange Reise ohne den Kapitän antreten
Der Kapitän fällt aus. Max Olbrich hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und kann die lange Reise zum SV Auersmacher in der
Der Kapitän fällt aus. Max Olbrich hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und kann die lange Reise zum SV Auersmacher in der englischen Woche nicht mitmachen.
Andreas Hergenhahn

Es wird eine lange Fahrt – und eine schwere Aufgabe: Die Sportfreunde Eisbachtal müssen in der englischen Oberliga-Woche zum SV  Auersmacher. Und das unter anderem ohne Kapitän Max Olbrich.

Lesezeit 2 Minuten
Die Sportfreunde Eisbachtal treten am Mittwoch als Tabellenletzter der Fußball-Oberliga eine lange Reise in der englischen Woche an: Es geht zum SV Auersmacher, rund drei Stunden dauert die Fahrt, man kann sich leicht ausrechnen, dass der eine oder andere sich einen halben oder ganzen Tag freinehmen muss für die Partie, die um 19.
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