Wiedersehen mit dem Ex-Coach Eisbachtal mit Testspieler Becker 6:1 gegen Dietkirchen Mirko Bernd 17.07.2026, 11:56 Uhr

i Zuletzt sahen sich Eisbachtals Jonas Kahles (links) und sein ehemaliger Coach Marco Reifenscheidt bei einem Fußballspiel im April 2025, als Ex-Eisbären-Trainer Reifenscheidt mit Wormatia Worms in Nentershausen zu Gast war. Nun gab es das Wiedersehen bei der Sportwoche in Heringen, als Kahles und Co. mit 6:1 im Test gegen Reifenscheidts neuen Klub TuS Dietkirchen (er ist seit Winter beim Hessen-Verbandsligisten) gewannen. Andreas Hergenhahn

Die Eisbachtaler Sportfreunde haben ihren Test gegen den TuS Dietkirchen mit 6:1 gewonnen. Es war auch das Wiedersehen mit dem Ex-Coach Marco Reifenscheidt, der den Oberligisten einst trainierte und seit Winter den hessischen Verbandligisten coacht.

Die Sportwoche des TSV Heringen ist eine ganz besondere, denn sie wird immer zum Stelldichein der besten Fußballteams aus der Region, da dürfen die Eisbachtaler Sportfreunde nicht fehlen. Für den Oberligisten war es auch ein besonderes Spiel, denn es ging im Test gegen den hessischen Verbandsligisten TuS Dietkirchen, der seit der Winterpause vom ehemaligen Eisbären-Coach Marco Reifenscheidt trainiert wird.







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