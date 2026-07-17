Die Eisbachtaler Sportfreunde haben ihren Test gegen den TuS Dietkirchen mit 6:1 gewonnen. Es war auch das Wiedersehen mit dem Ex-Coach Marco Reifenscheidt, der den Oberligisten einst trainierte und seit Winter den hessischen Verbandligisten coacht.
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Die Sportwoche des TSV Heringen ist eine ganz besondere, denn sie wird immer zum Stelldichein der besten Fußballteams aus der Region, da dürfen die Eisbachtaler Sportfreunde nicht fehlen. Für den Oberligisten war es auch ein besonderes Spiel, denn es ging im Test gegen den hessischen Verbandsligisten TuS Dietkirchen, der seit der Winterpause vom ehemaligen Eisbären-Coach Marco Reifenscheidt trainiert wird.