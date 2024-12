Wende durch Arnolds und Hesse Eisbachtal legt den Hebel um und holt wichtigen Dreier René Weiss 08.12.2024, 11:03 Uhr

i Matchwinner in Kleinblittersdorf: Mit seinem zweiten Treffer im dritten Spiel nach der Rückkehr aus Hannover machte Luis Hesse den wichtigen 3:2-Auswärtssieg der Spfr Eisbachtal beim SV Auersmacher perfekt. Fabian Kleer

Mit dem erhofften Auswärtsdreier verabschieden sich die Eisbachtaler Sportfreunde in die Winterpause der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Doch es war ein hartes Stück Arbeit, ehe das 3:2 bei Schlusslicht SV Auersmacher unter Dach und Fach war.

Natürlich war die Stimmung bei den Eisbachtaler Sportfreunden auf dem Rückweg der letzten Auswärtsfahrt des Jahres 2024 bestens. Mit 3:2 (1:2) hatte der Fußball-Oberligist in Kleinblittersdorf gegen den SV Auersmacher gewonnen, es war der erste Dreier in der Fremde für den Aufsteiger in dieser Saison außerhalb des Fußballverbandes Rheinland.

