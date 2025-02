Lotto-Cup in Nentershausen Eisbachtal ist Gastgeber und Rekordteilnehmer Andreas Egenolf 13.02.2025, 15:37 Uhr

i Hofft darauf, dass sich seine Mannschaft beim Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup am Samstag in Nentershausen deutlich verbessert präsentiert: Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer. Andreas Egenolf

In Nentershausen geht es am Samstag nicht nur um Prestige und einen Pokal, sondern auch um Geld für die Vereinskasse. Der Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup macht Station im Westerwald.

Ein echter Gradmesser in der Wintervorbereitung auf die noch ausstehende Saison der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht für die Spfr Eisbachtal am Samstag an, wenn der Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup in Nentershausen steigt. Es ist ein hochklassig besetztes Turnier, das seit seiner Premiere 2013, die seinerzeit im rheinhessischen Waldalgesheim stattfand, ausgerichtet wird.

