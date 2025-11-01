Kaiserslautern II gewinnt 2:1 Eisbachtal hadert mit Entscheidung in der 76. Minute René Weiss 01.11.2025, 18:13 Uhr

i Der gebürtige Linzer Chinedu Chukwukelu (links, hier gegen Eisbachtals Moritz Muth) traf beim 2:1-Sieg zum 1:0, es war sein siebter Saisontreffer. René Weiss

Die Sportfreunde Eisbachtal haben nicht unerwartet gegen den 1. FC Kaiserslautern II verloren, schließlich war es das Duell des Vorletzten gegen den neuen Zweiten. Dennoch verkauften sich die Gastgeber beim 1:2 sehr gut.

Bei Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal ist in der Spielanalyse unmittelbar nach dem Abpfiff das Schiedsrichter-Thema ein Fortsetzungsroman, der nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die technisch hochveranlagte U21 des 1. FC Kaiserslautern, die auf dne zweiten Platz vorrückte, ein weiteres Kapitel fand.







