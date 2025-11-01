Die Sportfreunde Eisbachtal haben nicht unerwartet gegen den 1. FC Kaiserslautern II verloren, schließlich war es das Duell des Vorletzten gegen den neuen Zweiten. Dennoch verkauften sich die Gastgeber beim 1:2 sehr gut.
Bei Fußball-Oberligist Sportfreunde Eisbachtal ist in der Spielanalyse unmittelbar nach dem Abpfiff das Schiedsrichter-Thema ein Fortsetzungsroman, der nach der 1:2 (0:1)-Heimniederlage gegen die technisch hochveranlagte U21 des 1. FC Kaiserslautern, die auf dne zweiten Platz vorrückte, ein weiteres Kapitel fand.