Englische Wochen starten
Eisbachtal gegen FCEK: Keine „Giftpfeile“ wie Ende März
Schaffen es die Eisbachtaler (in Grau mit Youngster Matti Jung), einen Gegner beiseite zu schieben ? Gegen Engers um Vadym Semchuk gelang das nicht, am Freitagabend verloren die "Eisbären" mit 0:1 nur knapp am Wasserturm. Am Mittwoch kommt nun mit dem FC Emmelshausen-Karbach ein ähnliches Kaliber nach Nentershausen.
Jörg Niebergall

Ob in der Partie zwischen Eisbachtal und Emmelshausen-Karbach am Mittwochabend die gleichen Emotionen stecken wie im letzten Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten? Das wird sich ab 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen zeigen.

Wenn sich am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen die Sportfreunde Eisbachtal und der FC Emmelshausen-Karbach in der Fußball-Oberliga gegenüberstehen, ist natürlich bei beiden Klubs die Partie von Ende März der vergangenen Saison präsent.

