Ob in der Partie zwischen Eisbachtal und Emmelshausen-Karbach am Mittwochabend die gleichen Emotionen stecken wie im letzten Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten? Das wird sich ab 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen zeigen.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn sich am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen in Nentershausen die Sportfreunde Eisbachtal und der FC Emmelshausen-Karbach in der Fußball-Oberliga gegenüberstehen, ist natürlich bei beiden Klubs die Partie von Ende März der vergangenen Saison präsent.