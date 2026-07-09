Späte Treffer bei Generalprobe Eisbachtal bereit für Test gegen Bundesligist Mainz 05 René Weiss 09.07.2026, 22:49 Uhr

i Gut gemacht: In der Schlussphase bejubelten die Eisbachtaler Treffer der Youngster Marlin Janisch (86.) und Can Malik Peacock (88.), die ihnen den Sieg gegen Pohlheim sicherten. René Weiss

Vor dem Höhepunkt der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Oberliga haben sich die Sportfreunde Eisbachtal ein gutes Gefühl geholt. Den Test gegen Hessenligist Pohlheim drehten sie spät und sind jetzt heiß auf den Bundesligisten FSV Mainz 05.

Es wächst etwas zusammen bei den Sportfreunden Eisbachtal. Nach dem personellen Umbruch im Sommer greifen bei der jungen Mannschaft des Fußball-Oberligisten die Rädchen immer besser ineinander. Gegen den starken Hessenligisten FC TUBA Pohlheim zeigten die „Eisbären“ am Mittwochabend in ihrem vierten Testspiel den nächsten Entwicklungsschritt.







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