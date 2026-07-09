Vor dem Höhepunkt der Vorbereitung auf die Saison in der Fußball-Oberliga haben sich die Sportfreunde Eisbachtal ein gutes Gefühl geholt. Den Test gegen Hessenligist Pohlheim drehten sie spät und sind jetzt heiß auf den Bundesligisten FSV Mainz 05.
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Es wächst etwas zusammen bei den Sportfreunden Eisbachtal. Nach dem personellen Umbruch im Sommer greifen bei der jungen Mannschaft des Fußball-Oberligisten die Rädchen immer besser ineinander. Gegen den starken Hessenligisten FC TUBA Pohlheim zeigten die „Eisbären“ am Mittwochabend in ihrem vierten Testspiel den nächsten Entwicklungsschritt.