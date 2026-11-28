Last-Minute-Dreier in Engers Eisbachtal bejubelt ausgerechnet im Derby ersten Sieg Jan Müller 28.11.2026, 21:20 Uhr

i Allzu viel Grund zum Jubeln gab es in dieser Saison noch nicht für die Sportfreunde Eisbachtal. Doch im Derby beim FVE Engers klappte es endlich mti dem ersten Dreier. Jörg Niebergall

19 Spieltage lang mussten die Sportfreunde Eisbachtal auf dieses Gefühl warten – und es stellte sich ausgerechnet im Derby beim FV Engers ein. In der Nachspielzeit erzielte Silas Held das 4:3 und machte damit den ersten Saisonsieg perfekt.

Während andernorts reihenweise Spiele der winterlichen Temperaturen und zugefrorenen Plätzen zum Opfer fielen, lieferten sich am Samstagnachmittag der FV Engers und die Sportfreunde Eisbachtal in der Fußball-Oberliga einen heißen Tanz. Die Westerwälder durchlebten am Engerser Wasserturm ein Wechselbad der Gefühle, das jedoch mit einem „Lucky Punch“ durch den kurz zuvor eingewechselten Silas Held ein fast schon filmreifes Ende nahm.







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