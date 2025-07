Alemannia Waldalgesheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach mussten bereits nach der Vorrunde des Rhein-Nahe-Liga-Turniers der Alemannen die Segel streichen. Auf unterschiedliche Art und Weise haben die beiden Fußballklubs den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Den Gastgebern waren die Hände gebunden. Nach dem 1:1 gegen den FV Biebrich und dem 4:0 gegen den TuS Hackenheim mussten die Alemannen hoffen, dass die Wiesbadener nur mit drei Toren Unterschied ihre Partie gegen den Landesligisten aus Hackenheim gewinnen. Doch daraus wurde nichts, die Hessen siegten mit 8:1 (4:1). Schon nach zehn Minuten stand es 3:0. Pierre Merkels Anschlusstreffer zum 1:3 (15.) beruhigte das Geschehen etwas. Doch zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Premierengäste das Weiterkommen perfekt. Im Semifinale am Freitag um 18 Uhr trifft der FV nun auf Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern II, der sich bei den Siegen über den VfB Bodenheim (3:1) und die TuS Marienborn (4:0) keine Blöße gab.

„Meine Spieler waren nach dem Ausgleich enttäuschter als ich.“

Thorsten Effgen

Eintracht Bad Kreuznach hatte den Halbfinal-Einzug in den eigenen Händen. Ein Sieg gegen Oberligist SV Gonsenheim musste her. Alles andere als eine leichte Aufgabe, doch die Bad Kreuznacher führten mit 3:1 und bis zur 88. Minute mit 3:2, ehe den Mainzern der 3:3-Ausgleich gelang, mit dem sie ins Semifinale abbogen. „Natürlich hätten wir in Führung liegend auf Zeit spielen können, aber für mich war das bis zum Schluss ein Vorbereitungsspiel. Es haben auch alle gespielt, die dabei waren“, erklärte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und ergänzte: „Meine Spieler waren nach dem Ausgleich enttäuschter als ich.“ So haben die Bad Kreuznacher am Wochenende keinen Spieleinsatz. „Ich trainiere auch mal sehr gerne, zumal wir schon einige Testspiele hatten“, sagte Effgen, der im Vergleich zum Auftakt-3:0 über die Spvgg Ingelheim stark durchgewechselt hatte.

David Molnar bleibt der Eintracht treu

Dass angesichts von zehn Ab- und acht Zugängen viele Neue zum Einsatz kamen, überrascht wenig. „Der Umbruch ist in vollem Gange, und da zum Auftakt viele der Neuen spielen müssen, ist es wichtig, dass wir sie auch jetzt spielen lassen“, erklärte Effgen. In Luca Chirivi und Rückkehrer Yannik Wex trafen zwei Zugänge. Der dritte Torschütze, David Molnar, überraschte, war er doch vor einigen Wochen als Abgang verkündet worden. „Nach den überraschenden Abgängen Ende Mai/Anfang Juni mussten wir kreativ werden. Wir haben David noch einmal kontaktiert, und er hat zugesagt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Jungen, zumal er ja erst am Ende der vergangenen Saison aufgetaut war“, sagte Effgen.

Das scheinbar starke Ergebnis gegen die Gonsenheimer wollte der SGE-Trainer nicht überbewerten. „Vorbereitungsspiele und deren Ergebnisse sind so eine Sache“, erläuterte er und fügte an: „Wichtig war, dass wir im Kollektiv 70 Minuten lang gut verteidigt haben. Ich habe den Eindruck, dass wir die individuelle Klasse der Abgänge über das Kollektiv abfedern können.“