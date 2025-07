Ein Stammgast fehlt bei der 35. Auflage des Rhein-Nahe-Liga-Turniers in Waldalgesheim. Die A-Junioren des FSV Mainz 05 messen sich erstmals seit vielen Jahren nicht mit ambitionierten Männerteams bei einem der beliebtesten Fußball-Vorbereitungsturniere der Region. Dennoch kann sich das Starterfeld sehen lassen, wenn das Turnier am Freitag beginnt.

„Die Mainzer befinden sich leider im Trainingslager. Die A-Junioren-Bundesliga startet in diesem Jahr eine Woche früher, und dadurch musste natürlich auch die Vorbereitung angepasst werden“, berichtet Peter Wils, der Turnierleiter und stellvertretende Vorsitzende des SVA Waldalgesheim. Er hatte im Vorfeld rund 40 Mannschaften kontaktiert. „Von einigen kam noch nicht einmal eine Absage, das hat mir nicht so gut gefallen. Ich musste da doch ziemlich nachhaken, aber schlussendlich ist es uns gelungen, ein starkes und ausgeglichenes Feld mit zwölf Teams zu gewinnen“, sagt Wils. Neben Regionalligist TSV Schott Mainz gehört auch Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern II wieder zu den Mannschaften, die sich den Turniersieg sichern wollen.

Alemannia spielt am ersten Wochenende zweimal

Die Ehre, das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen, obliegt der SG Eintracht Bad Kreuznach. Das Verbandsliga-Team von Trainer Thorsten Effgen steht am Freitag um 18 Uhr der Spvgg Ingelheim (Landesliga) gegenüber. Im weiteren Turnierverlauf bekommen es dann beide Teams mit Oberligist SV Gonsenheim zu tun. Um 20 Uhr folgt am Freitag der erste Auftritt von Gastgeber SVA, der auf den FV Biebrich trifft. „Es freut mich total, dass wir mit den Biebrichern mal wieder einen Vertreter aus Hessen dabei haben“, sagt Wils und ergänzt: „Zumal ich die Biebricher, die um den Oberliga-Aufstieg gespielt haben, stark einschätze und sie auch oft von vielen Zuschauern unterstützt werden.“ Der Freitag könnte also zu einem stimmungsvollen Auftakt werden, der von einer großen Eröffnungsfete im Sportheim des SVA abgerundet wird.

Am Samstag lauten die Begegnungen FCK-Zweite gegen VfB Bodenheim (16 Uhr) und TSV Schott Mainz gegen SV Kirchheimbolanden (18 Uhr), ehe am Sonntag erneut die Alemannia gefordert ist. Dieses Mal geht es um 15 Uhr gegen Landesligist TuS Hackenheim. Das Duell Spvgg Ingelheim gegen SV Gonsenheim rundet das erste Turnierwochenende ab. Von Montag bis Mittwoch folgen weitere Vorrundenpartien, am Freitag, 18. Juli, stehen die Halbfinals an, und am Sonntag, 20. Juli, sind die Finals geplant.

„Solch ein Turnier bedeutet eine Anstrengung für den gesamten Verein, aber wir freuen uns auch schon sehr auf die vielen Besucher.“

Peter Wils

„Wir sind gut vorbereitet, haben die letzten Arbeiten im Stadion erledigt. Es kann losgehen“, sagt Wils, der sich stets auf viele Helfer verlassen kann. „Solch ein Turnier bedeutet eine Anstrengung für den gesamten Verein, aber wir freuen uns auch schon sehr auf die spannenden Spiele und die vielen Besucher“, erläutert Wils.