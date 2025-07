Beim FC Karbach ist in der Vergangenheit gerne in der Sommerpause – wie das bei vielen Oberligisten der Fall ist – der Kader ordentlich durchgemischt worden. Auch als neuer Verein FC Emmelshausen-Karbach sind die handelnden Personen, die übrigens die gleichen wie „damals“ in Karbach sind (Trainer Patrick Kühnreich, der Sportliche Leiter Thomas Wunderlich und der Vorsitzende Daniel Bernd), dem Vorgehen treu geblieben. Wie in der Vorsaison verpflichtete der FCEK zehn Neue, der Kader ist nun fast 30 Mann stark – mit der Einschränkung, dass sich der eine oder andere Zugang erst mal in der Bezirksliga-Reserve beweisen soll. Im Gegensatz zu diesen Entwicklungsspielern hat man in Emmelshausen-Karbach aber auch mit dem einen oder anderen Transferkracher für Aufsehen gesorgt. So beurteilt Patrick Kühnreich seine zehn Zugänge, der Trainer sagt über...

... Maximilian Krapf (Torwart, 22 Jahre, kam vom SV Gonsenheim: „Ein spannender Keeper, der in der Vorbereitung zwei kleine Probleme hatte: Eine Woche war er im Urlaub und eine Woche war er krank. Trotzdem würde ich nicht pauschal sagen, dass Jonas Bast die Nummer eins ist. Das Rennen ist offen, der Konkurrenzkampf ein anderer als in der vergangenen Saison, als Jonas die klare Nummer eins war. Mit Maxi haben wir auf jeden Fall einen sehr guten Torwart geholt.“

...Deniz Özcep (linker Verteidiger, 21 Jahre, kam vom TuS Rheinböllen): „Er hat eine lange Verletzungsmisere in Rheinböllen hinter sich, wir müssen ihn erst mal körperlich dahinbringen, wo wir ihn haben wollen, und auch die richtige Position für ihn finden. Er kann linker Verteidiger oder als Sechser spielen. Auf Strecke ist er ein ganz spannender Spieler, aber Deniz wird zu den Spielern gehören, die erst mal den Weg über die Bezirksliga-Mannschaft gehen.“

...Julian Gasper (rechter Verteidiger, 24 Jahre, kam vom TuS Immendorf): „Mich verwundert es nicht, dass Julian immer Stammspieler in Immendorf war. Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler, aber er hat unter anderem auf der Position Keita Kinoshita oder Marian Kunz vor sich. Julian wird sich auch erst mal in der zweiten Mannschaft beweisen müssen.“

...Keita Kinoshita (rechter Verteidiger, 28 Jahre, kam vom FV Bonn-Endenich): „Ein super Junge, jeder hat ihn sofort gemocht, er kann auf Außen alles spielen. Er ist zwar nur 1,60 Meter groß, aber er kompensiert das mit vielen anderen Sachen. Ein Top-Transfer.“

...Ilya Vdovychenko (linker Verteidiger, 19 Jahre, kam von TuS Koblenz): „Er wurde in der Ukraine technisch sehr gut ausgebildet. Körperlich muss er noch draufpacken, aber er steht auch erst vor seinem ersten offiziellen Jahr bei den Männern. Wenn Ilya die Nerven behält, wird er bei uns als linker Verteidiger sicherlich viel mehr Spielzeit bekommen als in der vergangenen Saison bei der TuS.“

...Enrico Rößler (Flügelspieler, 22 Jahre, kam vom FV Engers): „Natürlich ist Enrico ein Startelfkandidat, man muss sich nur seine Quoten in Engers anschauen, er liefert immer Tore und Vorlagen. Speed, Antritt, Einlaufverhalten – so etwas wie bei ihm sieht man selten in der Oberliga. Das macht ihn besonders, aber man muss auch sagen, dass er nach vier Monaten Verletzungspause noch nicht fit ist. Er benötigt noch einige Wochen, um in eine Top-Performance zu kommen.“

...Jamal Willrich (Flügelspieler, 19 Jahre, kam von Wormatia Worms): „Ein sehr interessanter Spieler, der beidfüßig ist, einen sehr guten Abschluss hat, tolle Standards schießt und dazu noch eine sehr gute Geschwindigkeit besitzt. Aber er muss auch noch einen Ticken verstehen, was es bedeutet, Oberliga zu spielen, vor allem körperlich. Er bekommt eben oft einen auf den Schlappen – und pausiert dann drei, vier Tage. Da muss Jamal einen Ticken härter werden.“

...Jason Weber (Stürmer, 22 Jahre, kam vom FV Rübenach): „In der Vorbereitung hat er gemerkt, dass er nun zwei Klassen höher unterwegs ist. Das Spiel ist deutlich schneller als in der Bezirksliga und er benötigt einen Mittelstürmer wie Max Wilschrey oder Dylan Esmel neben sich. Jason muss von den Jungs lernen, wird sich auch erst mal hinten anstellen und sich viel Spielzeit in der Bezirksliga-Reserve holen.“

...Dylan Esmel (Stürmer, 27 Jahre, kam von TuS Koblenz): „Das ist natürlich auch ein Top-Transfer gewesen, über Dylan kann ich kein einziges negatives Wort verlieren. Er hat eine absolute Top-Einstellung und wird auf dem Platz einen Mehrwert für unser Spiel bringen. Er ist ein sehr flexibler Stürmer, reißt extreme Löcher in der gegnerischen Abwehr, er ist kaum greifbar für den Gegner – und passt damit perfekt zum positionstreuen Stürmer Max Wilschrey. Sie verstehen sich sehr gut, jeder wird auf seine Tore kommen. Da bin ich mir sicher.“

...Linus Wimmer (Offensivspieler, 27 Jahre, kam von Eintracht Trier): „Linus’ Paradedisziplin ist die Zehn, die Position hinter den Spitzen, aber er kann auch über den Flügel kommen. Er kam verletzt aus Trier und hat dann auch in seinem ersten Spiel beim Test in Kirchberg direkt wieder einen auf den Fuß bekommen. Linus wird am Saisonbeginn keine Option für die Startelf sein. Auf Strecke wird er aber uns eine Qualitätsstufe nach oben heben. Wie bei jedem unserer Neuen haben wir es auch bei Linus charakterlich voll getroffen.“

Kader FC Emmelshausen-Karbach

Zugänge: Deniz Özcep (TuS Rheinböllen), Dylan Esmel, Ilya Vdovychenko (beide TuS Koblenz), Linus Wimmer (Eintracht Trier), Jason Weber (FV Rübenach), Maximilian Krapf (SV Gonsenheim), Enrico Rößler (FV Engers), Jamal Willrich (Wormatia Worms), Keita Kinoshita (FV Bonn-Endenich).

Abgänge: Selim Denguezli (Trainer TuS Kirchberg), Matthias Fischer (SC Vallendar), Marc Reifenschneider (SG Mülheim-Kärlich), Tim Hoffmann (FC Hennef).

Kader, Tor: Jonas Bast, Maximilian Krapf, Mathias Tigges.

Abwehr: Jannik Mohr, Anes Abdivoski, Marco Bresser, Keita Kinoshita, Ufuk Kömesögütlü, Marian Kunz, Deniz Özcep, Ilya Vdovychenko, Tim Puttkammer.

Mittelfeld: Jonas Ahlert, Kieran Ike, Kevin Leidig, Jan Mahrla, Tim Niemczyk, Janik Otto, Enrico Rößler, Sebastian Saftig, Jamal Willrich, Linus Wimmer, Dustin Zahnen, Linus Peuter.

Angriff: Max Wilschrey, Dylan Esmel, Jason Weber.

Trainer: Patrick Kühnreich.

Saisonziel: 40 Punkte plus x.

Favoriten: Pirmasens, Kaiserslautern II.