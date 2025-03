Der FC Karbach steht vor mageren Wochen. Wenn die beiden anderen Anwärter auf die Vizemeisterschaft so ernst machen wie der FK Pirmasens, werden die Karbacher auch nach den nächsten beiden Spielen in der Fußball-Oberliga als Verlierer vom Platz gehen. „Das war ein Klassenunterschied“, erkannte Trainer Patrick Kühnreich den hochverdienten 3:0 (1:0)-Sieg des Tabellenzweiten ohne Wenn und Aber an.

Jetzt steht das Heimspiel gegen die TuS Koblenz und die Partie beim 1. FC Kaiserslautern II an. Diese beiden Mannschaften wollen noch den FKP vom Relegationsplatz zwei verdrängen, um selbst die Aufstiegsspiele zur Regionalliga gegen die Oberliga-Vizemeister aus Hessen und Baden-Württemberg bestreiten zu dürfen. Die sieben Punkte Vorsprung des FC auf den nun ersten Abstiegsplatz 15 könnten schnell wieder schmelzen.

Bis zur 86. Minute liegt Karbach nur 0:1 hinten

Die Überraschung des extrem einseitigen Spiels auf dem Holperrasen im Pirmasenser Framas-Stadion war, dass der FC Karbach bis zur 86. Minute nur 0:1 zurück lag. „So hatten wir noch die Chance, auf einen Punkt zu gehen“, spielte das Team von Trainer Patrick Kühnreich nach vier Einwechslungen am Schluss Alles oder Nichts. Dass es beim Nichts blieb, lag nicht nur am Doppelpack des eingewechselten FKP-Stürmers Marc Ehrhart in der 86. und 90. Minute. „Der FKP war klar besser“, lobte Kühnreich die „guten Typen“ in der Mannschaft seines Trainerkollegen Daniel Paulus. Den Kraftverlust nach der englischen Woche und die Tatsache, dass mehrere seiner Spieler angeschlagen und deshalb nicht bei 100 Prozent ihrer Leistung sind, erwähnte der FCK-Trainer erst auf Nachfrage. Einen ernsthaften Grund für die Niederlage sah er darin nicht.

Wir müssen früher den Sack zu machen.

Daniel Paulus, Trainer FK Pirmasens

Auch ausgeruht und in Bestbesetzung wäre die Fahrt aus dem Hunsrück nach Pirmasens nicht mit einem oder gar drei Punkten belohnt worden. Die Platzherren waren eindeutig zu stark, lediglich der großzügige Umgang der Pirmasenser mit den Torchancen ließ die Karbacher bis in die Schlussphase auf einen Glückstreffer hoffen. Aber von diesem Lucky Punch zum 1:1 war der FC weit entfernt. „Wir müssen früher den Sack zu machen“, bedauerte FKP-Trainer Daniel Paulus, dass seine Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre drei, vier hundertprozentigen Chancen nicht genutzt hat und zudem der Ball nach einem strammen Schuss von Manuel Grünnagel nach 30 Minuten nur an den Pfosten klatschte.

Nach einigen Halbchancen in der ersten Halbzeit durch Max Wilschrey (9. und 13.) sowie Tim Puttkammer (21.) blieb der FC Karbach in der zweiten Spielhälfte komplett harmlos. Der FKP hingegen war auch nach der Halbzeitpause Sieger in fast allen Zweikämpfen und musste sich nur vorwerfen, seine vielen Torchancen nicht zu nutzen. Der Schiedsrichter verhinderte ebenfalls eine frühe Entscheidung. Er drückte beide Augen zu und blies nicht in seine Pfeife, nachdem Ufuk Kömesögütlü den Pirmasenser Torjäger Dennis Krob in der 32. Minute elfmeterreif umgestoßen und Selim Denguezli zwei Minuten später Tobias Jänicke im Strafraum zu Fall gebracht hatte.

Joker Ehrhart sorgt mit Doppelpack für die Entscheidung

Bei den Aus- und Einwechslungen traf der Pirmasenser Trainer Paulus die richtige Wahl. Marc Ehrhart und Silas Gutmann brachten viel Schwung ins Angriffsspiel. In der 86. Minute setzte sich Ehrhart gegen Kömesöglütlu durch und erhöhte auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte er in der 90. Minute mit dem Tor zum 3:0 nach prima Vorabeit von Luca Eichhorn. Schon nach 15 Minuten lag der FKP mit 1:0 vorne. Tim Hoffmann und Denguezli waren nur Zuschauer, als Thomas Selensky von der Torauslinie zu Krob passte und damit dessen Treffer zum 1:0 prima vorbereitete.

Die Leistung des FC Karbach fiel deutlich weniger auf als die grell orangenen Auswärtstrikots und die enorme Schusskraft von Kömesögütlü. Der Abwehrspieler jagte den Ball bei einem Freistoß in der 35. Minute mit solcher Wucht in die FKP-Abwehrmauer, dass Linksaußen Kevin Büchler umfiel wie ein Kegel und minutenlang behandelt werden musste, bevor es für ihn weiterging. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt nun der Vierte TuS Koblenz zum Derby auf den Quintinsberg.

FK Pirmasens – FC Karbach 3:0 (1:0)

Pirmasens: Reitz – Andreas, Grieß, Müller – Grünnagel, Büchler – Eichhorn, Jänicke (62. Gutmann), Selensky (81. Basenach) – Krob, Dimitrijevic (62. Ehrhart).

Karbach: Bast – Hoffmann, Denguezli, Kömesögütlü – Puttkammer, Abdiovski (62. Leidig), Zahnen, Ahlert (57. Otto), Engels (57. McLeod) – Mahrla (57. Niemczyk), Wilschrey.

Schiedsrichter: Nicolas Scherer (Saubach).

Zuschauer: 405.

Tore: 1:0 Krob (15.), 2:0 Ehrhart (86.), 3:0 Ehrhart (90.).