„Lächerlich und skandalös“
Eine denkwürdige Pressekonferenz von Marco Reich
Marco Reich wählte bei der Analyse der 2:7-Heimniederlage des SC Idar-Oberstein auch harte Worte. Der Trainer arbeitete die Plei
Marco Reich wählte bei der Analyse der 2:7-Heimniederlage des SC Idar-Oberstein auch harte Worte. Der Trainer arbeitete die Pleite in der Pressekonferenz mit viel Emotionalität auf.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einer emotionalen Analyse hat der Trainer des SC Idar-Oberstein in der Pressekonferenz die 2:7-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach aufgearbeitet. Dabei fielen auch sehr harte Worte.

Lesezeit 4 Minuten
Diese Pressekonferenz im Hugo-Heinz-Club im Haag hatte das Zeug, um in die Geschichte des SC Idar-Oberstein einzugehen. Selten hat ein Trainer seinen Emotionen und Gedanken so freien Lauf gelassen, wie Marco Reich bei der Analyse der 2:7-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach.

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