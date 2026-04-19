Mit einer emotionalen Analyse hat der Trainer des SC Idar-Oberstein in der Pressekonferenz die 2:7-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach aufgearbeitet. Dabei fielen auch sehr harte Worte.
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Diese Pressekonferenz im Hugo-Heinz-Club im Haag hatte das Zeug, um in die Geschichte des SC Idar-Oberstein einzugehen. Selten hat ein Trainer seinen Emotionen und Gedanken so freien Lauf gelassen, wie Marco Reich bei der Analyse der 2:7-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach.