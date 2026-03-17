Kommentar zum Trainerwechsel Eine Baustelle bleibt den Eisbachtaler Sportfreunden Marco Rosbach 17.03.2026, 10:26 Uhr

i Marco Rosbach Jens Weber. MRV

Bei den Spfr Eisbachtal beginnt im Sommer ein neues Kapitel, wenn Daniel Alves die Nachfolge des Trainerduos Thorsten Wörsdörfer/David Meuer antritt. Diese Lösung mit Stallgeruch hat der Verein schnell präsentiert. Doch eine Großbaustelle bleibt.

Der Zeitpunkt, den Abschied zum Saisonende gerade jetzt anzukündigen, kam für viele überraschend. Schließlich haben Thorsten Wörsdörfer und David Meuer mit den Eisbachtaler Sportfreunden zuletzt vier Spiele in Folge gewonnen und damit die bis dahin geholte Punktzahl mit einem Schlag auf 24 verdoppelt.







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