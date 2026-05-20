Wetteinsätze in der Oberliga Ein Trainer wird nicht nackt durchs Stadion laufen Mirko Bernd 20.05.2026, 19:47 Uhr

i Admir Softic (Mitte) und Peter Neustädter haben ihrem Team keine Wetten angeboten, dafür war die Situation zu prekär. Umso mehr freute sich das Trainergespann von Cosmos Koblenz über den Klassenerhalt, der vor dem 2:2 gegen Engers mit vier Siegen in Folge klar gemacht wurde. Jörg Niebergall

Besondere Motivation durch einen besonderen Wetteinsatz? Dieses Thema poppte kürzlich auf, als Rot-Weiss-Koblenz-Coach Fatih Cift seinen markanten Bart opfern musste. Gibt es solche „Wetten“ auch bei den anderen Oberligisten der Region?

Einen ganz besonderen Reiz hat es wohl auf die Oberliga-Fußballer des FC Rot-Weiss Koblenz ausgeübt, den Wetteinsatz ihres Trainers Fatih Cift einzulösen. Cift, dessen Bart sein markantes Markenzeichen war und wahrscheinlich auch bald wieder wird, hatte seinen Spielern vor der Partie gegen den FV Engers die Wette angeboten, dass sie ihn bei zwei Siegen in Folge „rasieren“ dürften.







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