140 Mitglieder haben gewählt Ein Quartett führt nun den SC Idar-Oberstein 09.11.2025, 10:02 Uhr

i Das neue Führungsquartett des SC Idar-Oberstein. Marko Schwarz, Christian Enck, Marion Milisenda und Christian Schwinn leiten nun die Geschicke des Fußball-Oberligisten. Sascha Knospe

Der SC Idar-Oberstein geht neu aufgestellt in die kommenden zwei Jahre. In einer gut besuchten Mitgliederversammlung wurde ein neues Führungsquartett gewählt.

Ziemlich groß war das Interesse an der Jahreshauptversammlung des SC Idar-Oberstein am Freitagabend im Hugo-Heinz-Club im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. 140 Mitglieder des Vereins waren da. Im Jahr zuvor waren es gerade einmal 29 gewesen. Kein Wunder, es war schließlich die erste Generalversammlung nach dem Tod von Präsident Hans Dieter Krieger und es stand die Wahl eines neuen Vorstands auf dem Programm.







Artikel teilen

Artikel teilen