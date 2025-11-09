Ein Quartett führt nun den SC Idar-Oberstein

Der SC Idar-Oberstein geht neu aufgestellt in die kommenden zwei Jahre. In einer gut besuchten Mitgliederversammlung wurde ein neues Führungsquartett gewählt.
Ziemlich groß war das Interesse an der Jahreshauptversammlung des SC Idar-Oberstein am Freitagabend im Hugo-Heinz-Club im Hans-Dieter-Krieger-Stadion. 140 Mitglieder des Vereins waren da. Im Jahr zuvor waren es gerade einmal 29 gewesen. Kein Wunder, es war schließlich die erste Generalversammlung nach dem Tod von Präsident Hans Dieter Krieger und es stand die Wahl eines neuen Vorstands auf dem Programm.