Traumstart für den neuen Verein FC Emmelshausen-Karbach: Auch am zweiten Spieltag siegte der FCEK. Beim 2:0 in Dudenhofen brachten zwei Joker frischen Wind. Einer traf sogar 23 Sekunden nach seiner Einwechslung.

Zweiter Spieltag, zweiter Sieg: Der FC Emmelshausen-Karbach nahm auch die Hürde beim heimstarken Aufsteiger FV Dudenhofen souverän und landete in der Fußball-Oberliga vor 230 Zuschauern einen 2:0 (0:0)-Sieg. „Über die gesamte Strecke ist das ein absolut verdienter Auswärtssieg“, befand FCEK-Trainer Patrick Kühnreich.

Seine Mannschaft trat sehr abgeklärt, gut strukturiert und bestens organisiert auf und besaß ein hohes Maß an Effektivität. „Wir sind ja quasi ein neuer Verein und mit hohen Erwartungen gestartet. Ein einstelliger Tabellenplatz soll es dieses Mal schon sein und nicht noch mal bis drei Wochen vor Saisonende um den Klassenerhalt gezittert werden“, sagte Kapitän Jannik Mohr, der der Kopf der perfekt organisierten Defensive war, die den Dudenhofenern kaum Entfaltungsmöglichkeiten ließ. So ging Eric Haeussler, Dudenhofens Ein-Mann-Sturm, im Fangschatten der gut gestaffelten Karbacher Deckung verloren, Spielmacher Marvin Sprengling bekam kaum einen Stich. „Wir haben nur zwei Neue in der Startelf, wir kennen uns alle gut, sind gut eingespielt“, erklärte Kapitän Mohr das Erfolgsrezept.

i Torschützen unter sich: Jamal Willrich (links) markierte das 1:0 und legte das 2:0 für Max Wilschrey beim 2:0-Auswärtssieg des FC Emmelshausen-Karbach beim FV Dudenhofen auf. Klaus Landry

Es war ein Abnutzungskampf in der Freiluft-Sauna an der Iggelheimer Straße. Es gab viele verletzungsbedingte Unterbrechungen – die erste schon nach 35 Sekunden. Chancen gab’s in den ersten 45 Minuten nur zwei, eine auf jeder Seite. Einen 20-Meter-Schuss Janik Ottos parierte Dudenhofens Torhüter Marvin Gebhard (9.). Sein Gegenüber Jonas Bast meisterte einen Distanzschuss von Marvin Klehr (36.). Bast, sehr offensiv orientiert, lief den einen oder anderen Konterversuch der Dudenhofener gekonnt ab. Die Mannschaft von Trainer Patrick Kühnreich hatte mehr Ballbesitz, schaffte es aber zunächst nicht, die beiden Spitzen Max Wilschrey und Dylan Esmel in Abschlusspositionen zu bringen.

Herrschte in Dudenhofens Sturm Windstille, kam mit dem Seitenwechsel durch Jamal Willrich und Keita Kinoshita frischer Wind in die Offensive der Emmelshausen-Karbacher: Willrich schoss den FC 23 Sekunden nach seiner Einwechslung nach Vorarbeit von Esmel mit 1:0 in Führung. Vier Minuten vor Schluss legte Top-Joker Willrich den Ball perfekt für Torjäger Max Wilschrey auf, der den 2:0-Sieg des FCEK beim FV Dudenhofen eiskalt besiegelte. „Rein zu kommen und zu treffen, das ist einfach cool. Wir haben uns beschenkt und ein Zeichen gesetzt. Wir haben eine super Mannschaft, da macht es einfach Spaß“, frohlockte der Ex-Wormser Willrich. Er hatte Kieran Ike abgelöst und ließ Jan Mahrla ins zentrale Mittelfeld rücken, wo er an der Seite des überzeugenden Spielmachers Janik Otto, der rechtzeitig zum Anpfiff nach einer Erkältung fit wurde, weit mehr bewirkte als am Flügel.

Am Samstag kommt Kaiserslautern II um Jean Zimmer zum Spitzenspiel

Nur einmal hatten die Emmelshausen-Karbacher Glück, als Irfan Catovic zwei Minuten nach dem 0:1 mit einem satten Distanzschuss das Lattenkreuz traf. „Wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich besser nach vorne gespielt. Nach dem 1:0 war es eine Frage der Zeit, wann das 2:0 fällt. Wir hätten das 2:0 deutlich früher machen müssen“, sagte Trainer Kühnreich nach der sehr erwachsenen Vorstellung seiner Mannschaft. Im Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startelf sei es wichtig, „dass die Jungs die Nerven behalten. Wir haben Qualität. Die Jungs müssen sich im Training anbieten“, sagte der Coach. Und wenn die Chance dann kommt, müssen sie liefern. So wie das Jamal Willrich und der pfeilschnelle Keita Kinoshita eindrucksvoll getan haben. „Emmelshausen-Karbach hat eine gute Mannschaft, die richtig Qualität hat“, gratulierte FVD-Coach Kevin Hoffmann dem Gast zum verdienten Sieg.

Der FCEK ist damit perfekt gestartet und hat nach zwei Spieltagen die Optimalausbeute von sechs Punkten vorzuweisen – und am kommenden Samstag um 15.30 Uhr direkt ein Spitzenspiel auf dem heimischen Karbacher Quintinsberg vor der Brust: Dann geht es gegen keinen Geringeren als den amtierenden Vizemeister 1. FC Kaiserslautern II um den Ex-Kapitän der Profis der Roten Teufel, Jean Zimmer. Von Horst Konzok

FV Dudenhofen - FC Emmelshausen-Karbach 0:2 (0:0)

Dudenhofen: Gebhard - Teutsch, Weigel, Hoffmann - Samuel Catovic (55. Heimgärtner) - Lichti, Klehr, Lange (66. Schlee) - Irfan Catovic (85. Wolf), Sprengling (85. Petzold) – Hauessler (66. Scharfenberger).

Emmelshausen-Karbach: Bast - Puttkammer, Saftig, Mohr, Bresser (78. Vdovychenko) - Rössler (46. Kinoshita), Otto, Ike (46. Willrich), Mahrla (81. Niemczyk) - Wilschrey, Esmel (90. Weber).

Schiedsrichter: Nabil Benazza (Marienborn).

Zuschauer: 230.

Tore: 0:1 Willrich (46.), 0:2 Wilschrey (86.).