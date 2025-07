Das für den kommenden Samstag geplante Testspiel des Fußball-Oberligisten FV Engers gegen den FC Eddersheim fällt aus. Der hessische Oberligist hat aus personellen Gründen abgesagt. Stattdessen bestreitet der FVE seinen letzten Test vor dem Saisonstart am Freitag, 25. Juli, um 19 Uhr auf einem Nebenplatz des Moselstadions gegen den Regionalligisten Eintracht Trier.

Ex-TuS-Jugendspieler Evren Akahiskali kommt aus Elversberg

Zehn Tage vor dem ersten Punktspiel beim SC Idar-Oberstein (Samstag, 3. August, 15.30 Uhr) haben die Engerser noch einen Neuzugang an Land gezogen. Evren Akahiskali ist 19 Jahre jung und spielte zuletzt in der A-Jugend der SV Elversberg. Der beidfüßige Mittelfeldspieler wurde bei TuS Koblenz ausgebildet und wohnt in Boppard. „Evren ist technisch stark“, berichtet FVE-Manager Aleksandar Naric, „er passt in unser Profil, junge Talente aus der Region zu verpflichten.“

FVE würde Mekoma keine Steine in den Weg legen

Spekulationen, wonach Stürmer Jeremy Mekoma mit dem Oberliga-Aufsteiger FC Cosmos Koblenz über einen Wechsel verhandelt, wollte Naric nicht kommentieren, stellte aber fest: „Davon habe ich auch gehört, aber mit uns hat noch keiner gesprochen.“ Beim FVE heuerte der 21-jährige Wandervogel, der zuvor in Karbach, Köln und Trier unter Vertrag stand, erst zur vergangenen Rückrunde an, stand in 13 Spielen auf dem Platz und erzielte drei Tore. Wegen seiner schwankenden Leistungen werden die Engerser Mekoma wohl keine Steine in den Weg legen. „Wenn Jerry uns verlassen will, dann soll es wohl so sein“, kommentiert Naric die Personalie gelassen.